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Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в "Сватах-7"

Культура и ТВ
07:36, 10 марта 2020

Фото: стоп-кадр "Россия-1"
Фото: стоп-кадр "Россия-1"

Sobesednik.ru первым узнал о серьезных изменениях в актерском составе «Сватов-7»: исполнительница роли Ольги Ковалевой – актриса Людмила Артемьева – ушла из проекта, премьеру которого ждут миллионы зрителей. Об этом над рассказала ее коллега – актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько).

Почему съемки «Сватов-7» идут так долго?

Продолжение так полюбившихся «Сватов» зритель ждет уже семь лет. Последний на данный момент – шестой сезон – вышел на экраны аж в 2013 году. Авторы проекта уверяли, что съемки «Сватов-7» вот-вот начнутся – как всегда, на Украине, но… Обострившиеся отношения Москвы и Киева из-за событий в Крыму в 2014 году привели к тому, что российским артистам не разрешили пересекать украинскую границу, а сам сериал запретили показывать по украинскому телевидению.

– Обидно, – признавался Sobesednik.ru в 2017 году исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов. – Не знаю, как, но я буду делать все, чтобы наши два народа помирились. Там – на Украине – много родных мне людей, мы созваниваемся, переписываемся. И конечно, больно, что кто-то нас поссорил. Кто? Имен не знаю, время покажет. Я давно уже в этих санкционных списках состою, даже понятия не имею, за что. Они не объясняют, почему не пускают на Украину. Но, думаю, пройдет время, и все встанет на свои места. Люблю верить только в хорошее.

Авторы сериала даже подавали иск в украинский суд с просьбой исключить актеров из санкционных списков. «Амнистия» наступила лишь после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский (именно он возглавлял студию «Квартал 95», которая и выпускает «Сватов»): российских актеров из пресловутых списков СБУ наконец убрали.

Съемки "Сватов-7" // Фото: соцсети

Семья Будько переехала в Белоруссию

Только снимать новый сезон все-таки начали уже в Белоруссии. Тем более, что дом в селе Горенка под Киевом, где и «располагался» дом Будько, таинственным образом сгорел. Создатели «Сватов» нашли похожий дом в 40 км от Минска – в деревне Дуличи. Правда, он был обложен белым кирпичом, поэтому стены пришлось перекрашивать в красный, чтобы сделать дом максимально похожим на тот, какой был у Ивана и Валентины Будько в предыдущих сезонах.

– Прекрасно, что закончились все эти недоразумения! Слава Богу, дождались, – делится своей радостью с Sobesednik.ru актриса Татьяна Кравченко, исполнительница роли Вали Будько. – Я наконец-то встретила своих любимых партнеров – Федю Добронравова, Колю Добрынина... Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь… Федю в этом возрасте играет его сын Виктор, а меня – тоже очень хорошая актриса, Дарья Рыбак. Здорово придумали ребята, такой неожиданный ход!

– Я про уход из сериала Артемьевой не слышал, – комментирует нам шокирующую новость Федор Добронравов, – но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда.

Татьяна Кравченко: «Сценарий "Сватов-7" постоянно переписывают»

На данный момент отсняты зимние сцены сериала. Летнюю часть, по слухам, предполагали снимать там же, в Белоруссии. Однако Татьяна Кравченко в разговоре с нами эту информацию опровергла.

– Да, в мае мы будем снимать летние сцены, но в Молдавии, – рассказала Sobesednik.ru актриса. – Что там будет, для меня такая же новость, как и для вас. Я не читала целиком сценарий, да и его переписывают постоянно в процессе.

Сюжет авторы «Сватов-7» держат в секрете, но некоторые подробности все же стали известны. Например, в одной из серий герои волшебным образом окажутся в XIX веке. А еще внучка сватов Женька (Анна Кошмал) выйдет все-таки замуж… за англичанина Джека (Андрей Бирин), который появлялся в шестом сезоне с письмом времен Великой Отечественной: это послание они с Женей спустя много лет доставили жительнице деревни. Кстати, в сериале появится и мама Джека.

Еще один новый герой «Сватов-7» – директор сельского клуба Палыч в исполнении известного российского артиста Михаила Трухина. Ненадолго «оживет» умерший муж Ольги Ковалевой (Людмила Артемьева) Юрий Анатольевич (Анатолий Васильев), но только в воспоминаниях героев.

Съемки "Сватов-7" // Фото: соцсети

Чета Буханкиных (Николай Добрынин и Олеся Железняк) останутся в сериале. А вот актриса Татьяна Васильева, которая сыграла в прошлых «Сватах» своенравную маму Ларисы Буханкиной, недавно призналась в интервью, что ее в продолжение почему-то не позвали.

«Я с опаской читал сценарий седьмого сезона. Казалось, что ранее мы уже все рассказали. Зачем высасывать из пальца? – заявил недавно журналистам актер Александр Феклистов (Александр Беркович). – Тем не менее сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков».

По словам создателей сериала, новый сезон «Сватов» выйдет не раньше 2021 года. Но, как признался режиссер Андрей Яковлев, это будет последний сезон «Сватов». На каком канале будет транслироваться финальная часть сериала (раньше премьерные серии выходили на «России 1»), авторы комедийного телехита пока не сообщают.

 

Рубрика: Культура и ТВ

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