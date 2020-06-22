Федор Добронравов стал миллионером после увольнения из театра Сатиры

Sobesednik.ru узнал, что после ухода из театра актер сможет зарабатывать гораздо больше. Какова цена свободы?

Свой уход из театра Сатиры Федор Добронравов объяснил усталостью. Он продолжит выходить на легендарную сцену, но в штате коллектива исполнитель роли Ивана Будько в популярном сериале «Сваты» больше не числится. Теперь ничто не мешает артисту после паузы, вызванной карантином, чаще играть в антрепризных постановках и сниматься в кино и сериалах.

Впрочем, как выяснил Sobesednik.ru, у Добронравова есть еще один источник заработка: творческие вечера. Всего за два часа работы, как следует из контракта, опубликованного на сайте Госзакупок, актер получает… 500 тысяч рублей!

Так, 13 июня в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске (Калининградская область) должен был состояться как раз такой творческий вечер. Исполнителем, согласно условиям госконтракта, выступает Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр "Федор Добронравов"». Компания была создана 4 года назад, и Федор Викторович Добронравов является одним из ее учредителей. Июньское выступление актера в курортном Светлогорске перед отдыхающими было отменено из-за действующего в России запрета на проведение массовых мероприятий (зал вмещает 1 500 человек). Вероятно, теперь он будет перенесен: возобновление концертов на этой площадке, по данным официального сайта «Янтарь-холла», запланировано на начало июля.

Ранее такой же творческий вечер Федора Добронравова прошел в «Янтарь-холле» в январе. А после увольнения из театра Сатиры артист сможет чаще выступать перед зрителями. Если же прибавить еще и гонорары за съемки в кино и сериалах, можно смело сказать: став свободным, зарабатывать актер теперь будет больше, чем тогда, когда он работал в репертуарном театре.

Лена Горячева.