Добронравову прочили место Ширвиндта: Мишулина об увольнении звезды "Сватов"

На днях стало известно об уходе народного артиста РФ Федора Добронравова из театра Сатиры, где он проработал больше 15 лет. Сам Федор Викторович объяснил свое решение усталостью, худрук театра Александр Ширвиндт поддержал Добронравова и назвал его «свободным художником». Теперь актер, исполнитель роли Ивана Будько, сможет спокойно сниматься в новом сезоне сериала "Сваты" (правда, из-за пандемии работа над ним перенесена не неопределенный срок).

Об увольнении Добронравова из театра мы поговорили с Кариной Мишулиной, которая также служила в Сатире, но была вынуждена уйти после череды скандалов, спровоцированных на телевизионных ток-шоу Тимуром Еремеевым (актер утверждает, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина).

Карина Мишулина // Фото: Global Look Press

– Федор Викторович – блистательный артист и удивительнейший человек, от него всегда шло такое тепло, – вспоминает о своей работе с Федором Добронравовым Карина Мишулина. – Когда он только пришел в театр в начале 2000-х (тогда еще был не таким известным, как сейчас), он сыграл в постановке «Слишком женатый артист». Я помню, как он покорил своим талантом не только меня, но и всех, кто его увидел на сцене. Потом уже его заметили режиссеры, и стала идти в гору карьера в кино. У него прекрасная семья, дети, внуки, а с женой такая любовь у них...

– Слышала, что многие считали его преемником Ширвиндта.

– Бывают же разговоры в кулуарах. Порой обсуждали, что если Александр Анатольевич решит уйти на пенсию, кто же встанет на его место. Многие называли имя Федора Викторовича, ведь он болеет театром, может ставить спектакли как режиссер, да и человек свой.

– Не верю я, что человек, который живет театром, мог от него устать.

– Насколько я знаю, у него в последнее время появилось много работы на стороне: антреприза, кино, по-моему, еще и своя кинокомпания (продюсерский центр. – Прим. Sobesednik.ru). Поэтому, возможно, он просто понял, что не может все совмещать. Многие артисты из- за этого уходят из театра, нельзя разорваться.

Ко всему прочему, не так давно он перенес инсульт, насколько мне известно. Соответственно, думаю, он решил подумать о себе и своей семье, пришлось выбирать. Не надо тут искать подводных камней: обстановка в театре всегда была хорошей, мы дружили между собой. Не было в Сатире атмосферы злобы.

– Вы так тепло отзываетесь о коллегах. Не осталась обиды из-за вашего вынужденного ухода?

– Бог всем судья. Я в любом случае им благодарна, театр Сатиры – мой дом, я выросла в нем. Если мои ценности не совпали с их ценностями, это не значит, что они плохие. У каждого своя правда. И спасибо за то, что я ушла. Только сейчас поняла, как хорошо быть независимым артистом, не привязанным к театру, не нужно свое время постоянно подстраивать под театр. Поэтому я и понимаю Федора Викторовича, я кайфую от своей независимости.