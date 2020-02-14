"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры

Художественный руководитель театра Сатиры, Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассказал Sobesednik.ru о намерении оставить должность.

В театральном закулисье все чаще говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности художественного руководителя театра Сатиры. Александр Анатольевич занимает этот пост с 2000 года — уже ровно 20 лет.

В эксклюзивном комментарии Sobesednik.ru Александр Ширвиндт признался: отставка все-таки будет.

— Разговоры о моем существовании в должности художественного руководителя ведутся, но я пока никуда не ушел, — признался нам Александр Анатольевич. — Мысли такие есть, это правда. Давно задумывался о том, чтобы уйти. Я уже старый, должен сидеть с удочкой под кустом, а театру нужна свежая, молодая кровь.

В качестве возможных преемников Ширвиндта театральный мир называет разные имена, но Александр Анатольевич утверждает, что «все это слухи и домыслы, театральная поварильня». По словам Ширвиндта, новый худрук театра Сатиры пока не выбран.

— Сам я никого назначить на свое место не могу. Театр — это не частная лавочка, — объясняет Александр Анатольевич. — Преемников не я буду назначать. Но то, что скоро уйду, это точно.