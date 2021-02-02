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Лановой хотел доказать, что сделан из стали. Памяти великого актера

Культура и ТВ
06:05, 02 февраля 2021
«Собеседник» №04-2021

Лановой хотел доказать, что сделан из стали. Памяти великого актера
Василий Лановой // фото: Global Look Press; в статье: кадры из фильмов с участием Василия Ланового
Василий Лановой // фото: Global Look Press; в статье: кадры из фильмов с участием Василия Ланового

На 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. За свою жизнь он снялся более чем в 80 фильмах, а в Театре имени Вахтангова проработал 63 года. А еще преподавал в Театральном училище имени Щукина.

Павка Корчагин свинчивал рельсы голыми руками

«Есть такая профессия – Родину защищать!» – говорил его Иван Варавва в легендарном фильме «Офицеры». И Василий Лановой через всю жизнь пронес любовь к своей стране, ни на секунду не изменяя своим принципам. Про его сложный характер ходили легенды. Он, когда видел несправедливость, мог одной жесткой фразой поставить человека на место.

Думается, характер Василия Семеновича закалился во время Великой Отечественной войны. Семилетним ребенком он оказался у бабушки в украинском селе Винницкой области, когда туда вошли немцы. Один солдат ради развлечения выстрелил очередью из автомата поверх головы Васи. От испуга тот стал заикаться.

– У такого отобьешь! Одни красные штаны чего стоили.

(Варавва, «Офицеры»)

«Офицеры»

– И не получилось бы из меня артиста с такой речью, если бы не украинские песни, – рассказывал Лановой. – Я разучил эти песни и стал распевать, так через месяц таких тренировок перестал заикаться.

Затем немцы отдали Винницу румынам, и Василий начал учиться в румынской школе. Три с половиной года войны прожил там Лановой, а потом уехал к родителям в Москву.

Прежде чем поступить в театральное училище, юный Василий полгода проучился на факультете журналистики МГУ, но потом понял, что мечта стать артистом выигрывает. А в 22 года сыграл свою первую знаменитую роль в кино – Павку Корчагина.

«Павел Корчагин»

– На съемках Вася всем доказал, что он сам сделан из стали. Совсем не жалел себя, – вспоминает один из режиссеров картины «Павел Корчагин» Владимир Наумов. – Например, он голыми руками свинчивал рельсы, которые перемерзали. Я ему говорил, чтобы он надел перчатки. А он отвечал, что хочет ту же боль, те же ощущения, которые испытывал Корчагин. Это был очень изящный и слишком красивый актер, который из-за своей красоты всегда получал роли принцев, что его, безусловно, раздражало. Лановой всегда мечтал играть характерных героев.

– Деньги существуют для того, чтобы их тратить.

(Шервинский, «Дни Турбиных»)

«Дни Турбиных»

Гордился ролью в «Полосатом рейсе»

Личная жизнь артиста поначалу не складывалась. Еще в училище он женился на Татьяне Самойловой. Это была красивая пара. Однако вместе они прожили только три года. Вторая супруга – актриса Тамара Зяблова – погибла в автомобильной катастрофе. А в 1972 году Лановой женился на Ирине Купченко. В этом браке родились два сына. Правда, младший, Сергей, умер в 37 лет от сердечного приступа. Василий Семенович всячески оберегал семью и о своей личной жизни предпочитал не рассказывать. В своих редких интервью говорил только о своей профессии.

Если в театре Лановой порой играл комедийные роли, то в кино ему доверили характерную роль однажды – в фильме «Полосатый рейс» артист снялся в эпизодической роли «короля пляжа», как сам он ее называл. Но очень гордился, что его минутное появление на экране запомнилось зрителю.

– Красиво плывут...Группа в полосатых купальниках.

(Эпизод, «Полосатый рейс»)

«Полосатый рейс»

– Василий Семенович очень любил свою работу, студентов, – делится с нами ректор Театрального училища имени Щукина Евгений Князев. – Его ученики всегда на конкурсах чтецов получали призы, потому как Лановой сам прекрасно владел словом и этому учил своих студентов. В конце декабря, когда он заболел, мне позвонила его супруга Ирина Купченко и попросила поговорить с Василием Семеновичем, он рвался в училище к своим ученикам. Я сказал ему, что училище пока закрыто. Тогда он обзвонил студентов и сказал им, чтобы приходили заниматься в театр. Не мог он без своего любимого дела! Но в начале января попал в больницу. На февраль у него были запланированы два спектакля, в одном из них – «Посвящение Еве» – мы играли вместе двадцать лет. Однажды за кулисами он признался мне, что подумывает уходить со сцены: мол, стало тяжело и память подводит. Но потом взял себя в руки, улыбнулся и сказал: «Нет, мы еще повоюем!» Лановой когда репетировал, то по нему нельзя было сказать, что он – народный артист СССР. Он, как ребенок, нервничал, переживал, волновался. А сколько он выбил памятников для своих ушедших коллег! И не сосчитать.

– Когда я пришла в театр, Лановой уже был известным, маститым артистом, – вспоминает Людмила Максакова. – Василий Семенович взял нас, молодых артистов, под покровительство. Он брал нас на свои концерты по ЖЭКам, по клубам, по домоуправлениям. Выходил, читал стихи, а мы сидели в первом ряду и любовались. А потом нас угощали, и вот за эту еду мы с удовольствием ездили за ним.

– Чудеса надо делать своими руками!

(Грей, «Алые паруса»)

«Алые паруса»

Василий Семенович почувствовал себя плохо в декабре прошлого года. А уже в начале января ему и Ирине Купченко поставили диагноз коронавирус. Ланового поместили в больницу, но все надеялись, что он все-таки выйдет оттуда. Однако чуда не произошло. Вечером 28 января артист скончался в реанимации.

Многие знают, что Лановой прекрасно со сцены читал стихи. Особенно он ценил творчество Владимира Маяковского. Вот его любимые строки:

Перья-облака,

закат расканарейте!

Опускайся, южной ночи гнет!

Пара пароходов говорит

на рейде:

То один моргнет,

а то другой моргнет.

Что сигналят?

Напрягаю я морщины лба.

Красный раз... угаснет,

и зеленый...

Может быть, любовная мольба.

Может быть, ревнует

разозленный.

Может, просит:

– «Красная Абхазия»!

Говорит «Советский Дагестан».

Я устал, один по морю лазая,

Подойди сюда и рядом стань.

Но в ответ коварная она:

– Как-нибудь один живи

и грейся...

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «Лановой хотел доказать, что сделан из стали».

Теги: #Лановой

Рубрика: Культура и ТВ

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Василий Лановой // фото: Global Look Press; в статье: кадры из фильмов с участием Василия Ланового

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