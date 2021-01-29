Поддержка Навального, намек на режим: почему Минкульт отменил спектакль "Сбой системы"

«Собеседник» выяснил: при Ольге Любимовой ведомство снова занялось цензурой, прикрывшись коронавирусом в Доме-музее Станиславского.

Авторы спектакля «Сбой системы» считают, что его не позволили показать по политическим причинам: чиновникам сначала просто не понравилось название, хотя речь в постановке шла всего лишь о системе Станиславского. А когда выяснилось, что несколько актеров поддержали акции протеста 23 января, камерный спектакль окончательно запретили проводить в Доме-музее Станиславского, где он должен быть показан 30 и 31 января.

«Один звонок сверху перечеркнул весь процесс, расписание и работу целой охапки молодых ребят вместе с надеждой на то, что можно комфортно жить вне политики», – цитата из поста в соцсети соорганизатора спектакля Вани Боуден.

Дом-музей Станиславского попал в скандал // фото: museummhat.ru

«Нас на полном серьезе спросили – о сбое какой системы вы ведете речь. Честно говоря, меня это скорее развеселило, и я была уверена на 100%, что мы повысим уровень образования вопрошающих из высоких кабинетов объяснением о том, кто такой Станиславский, и что представляет собой его система актерского мастерства… Это был камерный спектакль-размышление, сделанный с большим уважением и вниманием к системе Станиславского… » – написала режиссёр Елена Ненашева.

«Собеседник» направил запрос в министерство культуры России, сотрудники которого довольно оперативно подготовили ответ. Правда, разъяснения о том, имело ли ведомство отношение к отмене спектакля (такой вопрос был «Собеседником» задан), в нём не содержалось.

«На основании информации, полученной от учреждения, сообщаем, что во время подготовки спектакля один из сотрудников площадки Дома-музея К.С. Станиславского заболел коронавирусной инфекцией. Музей был вынужден пересмотреть план предстоящих мероприятий и ограничить посещение музейной площадки», – ответили нам в Минкульте, подчеркнув, что «музеи являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и обладают широкой автономией в организации… мероприятий».

Минкульт заверил "Собеседник", что "Сбой системы" отменили из-за коронавируса. Но организаторы опровергают наличие больных и объясняют запрет спектакля цензурой

«Собеседник» дозвонился до режиссёра «Сбоя системы» Елены Ненашевой и ознакомил её с ответом чиновников.

– Это неправда, – сказала Елена. – Музей был вынужден отменить спектакль под давлением министерства культуры. Они вежливо вам сформулировали, потому что не могут сказать, что из-за цензуры запретили спектакль. Если бы там кто-то заболел коронавирусной инфекцией, максимум, что случилось бы, – перенос показов на февраль. Февральские даты у нас тоже стояли. Но спектакль на этой площадке отменен.

В министерстве культуры отменили спектакль о Станиславском, потому что, видимо, не знают, кто такой Станиславский, – полагает Ненашева.

Когда выяснилось, что часть наших артистов поддержали Навального, нам сказали: мало того, что у вас название «Сбой системы», так у вас ещё и артисты, которые поддерживают Навального!

Елена Ненашева сказала, что сейчас кураторы проекта ищет другую площадку, на которой надеются всё-таки показать этот совместный с «Июльансамблем» спектакль. А история с чиновниками вдохновила Ваню Боуден и Елену на ещё один перфоманс с таким же названием, но уже без участия «Июльансамбля»: «Это уже будет не про Станиславского, а про все эти ситуации и про Систему».

Чтобы окончательно понять, в чей адрес кричать «Не верю!» – министерства культуры или Елены Ненашевой, «Собеседник» позвонил в Дом-музей Станиславского по телефону 8 (495) 629-28-55, размещенному на официальном сайте. Запись разговора есть в редакции.

– Здравствуйте, это Дом-музей Станиславского?

– Да-да!

– Вы сейчас работаете в своём обычном графике? У вас нет никаких изменений?

– Пока особых нету. Когда с 11-ти работаем, когда с часу.

– То есть по расписанию, которое у вас на сайте есть, да?

– Да.

– А то говорят, что кто-то из ваших сотрудников заболел коронавирусной инфекцией и что-то стало отменяться, меняться… Это так?

– Нет, в нашем музее ни один сотрудник не болел. Хотя нет, один был в охране, но он болел ещё в том году где-то по весне.

... Занавес.

После того, как пост министра культуры покинул одиозный Владимир Мединский, ведомству удавалось изящно избегать скандалов. Это первый всплывший случай цензуры со стороны Минкульта при Ольге Любимовой.