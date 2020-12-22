Подростки и жизнь провинции: названы темы для кино, которые получат господдержку

Глава Минкульта Ольга Любимова назвала актуальные темы для фильмов, которые могут претендовать на госфинансирование.

По ее словам, сейчас наиболее востребованы картины «о жизни людей в провинции, о проблемах современной семьи, о чувствах, которые переживают подростки, о том, как меняется человек, о том, что испытывает человек и как реагирует на происходящие изменения в обществе». Также государство готово поддержать производителей детских и семейных кинолент. «Мы подчеркиваем это уже несколько лет, потому что нам важно, чтобы на это реагировал рынок, чтобы продюсеры были спокойны и знали, потому что хорошее кино разрабатывается не быстро», – цитирует Любимову «Интерфакс».

Министр отметила, что сейчас «очень мало качественной отечественной драматургии» и предостерегла от халтуры при создании детских фильмов, добавив, что «хороший проект» делается в среднем пять лет.