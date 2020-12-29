Коллеги поздравили семью Баталова с Новым годом (видео)

Под Новый год Sobesednik.ru публикует запись концерта-акции в защиту вдовы и дочери Алексея Баталова, оказавшихся в центре скандала с квартирой.

Мероприятие в поддержку семьи Баталова организовано Центром поддержки и защиты творческой и научной интеллигенции имени Народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.

Президент новой создающейся организации Алексей Колосов с супругой пригласили поучаствовать друзей. Среди выступивших: актеры Татьяна Догилева, Людмила Дмитриева, Ксения Кастор, Игорь Наджиев, Никита Джигурда, Михаил Богдасаров, Мария Швыдко, Александр Терехов, Сергей Таратута, депутат Мосгордумы Наталия Метлина, журналист и радиоведущий Михаил Куницын и другие.