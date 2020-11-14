"Не было ни одного живого органа, сильно опухал": друг Джигарханяна рассказал о муках артиста перед смертью

В ночь на эту субботу, 14 ноября, ушел из жизни любимец многомиллионной публики, сыгравший более двух сотен ролей в самых разных отечественных фильмах, актер театра и кино Армен Джигарханян. У артиста, как пишет пресса, остановилось сердце из-за отказа почек, при этом причиной его смерти называют в том числе и преклонный возраст с сопутствующими болезнями. Кроме того, по словам близкого друга актера Артура Согоманяна, Армен Борисович в последние дни перед смертью провел в муках.

О том, что здоровье известного актера Армена Джигарханяна заметно подкосилось в последние годы, стало известно еще во время скандальной истории по поводу его отношений с бывшей молодой супругой – киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Уже тогда многие друзья народного артиста били тревогу, отмечая, что в отдельные периоды Армен Борисович становится совсем плох.

Казалось бы, после развода и постепенного угасания конфликтов вокруг персоны 85-летнего актера, он начал постепенно приходить в норму. Армен Борисович даже восстановил отношение с семьей. Более того, совсем недавно он отметил стразу три юбилея – свое 85-летие, 65-летний юбилей творческой деятельности и 25 лет со дня основания театра Джигарханяна.

После того, как появились первые сообщения о кончине народного артиста, журналисты издания «МК» связались с близким другом покойного Артуром Согомоняном, попросив его поделиться подробностями о последних днях жизни актера. Как выяснилось, перед смертью из-за тяжелого состояния Армен Борсивочи испытывал серьезные проблемы, а врачи каждый раз безуспешно пытались вернуть его почки к жизни.

«В больницу он попал в середине октября. У него был целый букет болезней. Бедный, он сильно мучился, у него не было ни одного живого органа и это совсем не преувеличение. А позднее стали отказывать почки. С ними уже давно были проблемы. Еще до больницы, когда он был дома, случалось так, что он мог выпить литр воды, а на выходе было только 70 граммов. Опухал сильно. После госпитализации ему каждые три дня делали гемодиализ. А за три дня до смерти почки вообще перестали работать, врачи безуспешно пытались их запустить», – заявил Согомонян.