Он предчувствовал свой уход: друг Джигарханяна раскрыл душещипательный разговор актера с врачом

В ночь на 14 ноября россиян ошарашили известиями о смерти известного актера Армена Джигарханяна. Народный артист скончался в больнице, где находился в последние дни, из-за отказа почек. Как рассказал журналистам друг Армена Борисовича Артур Согоманян, который в последнее время поддерживал пожилого актера, особенно после скандальной истории с супругой Цымбалюк-Романовской, в последние дни перед своей смертью артист словно чувствовал приближение конца. Более того, 85-летний актер даже донимал врачей вопросами о том, сколько ему осталось.

По словам Согоманяна, несмотря на довольно тяжелое общее состояние Джигарханяна, артист оставался в сознании и даже общался с окружающими. Друг актера заявтл, что ему даже удалось поговорить с Арменом Борисовичем по телефону всего за два дня до смерти.

«Я с ним разговаривал по телефону два дня назад. Он спрашивал: как дела, интересовался. Но, как мне кажется, он уже понимал, что уходит. В последние дни, находясь дома, он часто говорил медсестре, которая постоянно с ним жила: "Очень хочется жить"», – приводит слова Согоманяна «МК».

Кроме того, друг покойного рассказал о том, что вопросы о своей возможной смерти Армен Борисович задавал и врачам в клинике, где проходил лечение.

«Врач позднее рассказывал, что у него в последние дни случилось какое-то просветление. Он позвал главного врача и напрямую у него спросил: "Скажите честно, сколько мне осталось". А этим утром в шесть часов его сердце перестало биться», – добавил собеседник издания.

О том, где и когда будет похоронен Армен Борисович, пока не сообщается, определенные коррективы в эти планы может также внести пандемия. К слову, в театре Армена Джигарханяна уже заявили, что, несмотря на карантин и ограничительные меры, рассчитывают, что у администрации все же будет возможность организовать церемонию прощания с легендарным артистом. В то же время в театре подчеркивают, что окончательное решение по этому поводу остается за семьей покойного.