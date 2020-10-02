"Честный кандидат": беззубая сатира на политическую жизнь Штатов для искушенных

Sobesednik.ru — о том, чего не хватило новой картине Джона Стюарта со Стивом Кареллом в главной роли для остроты и успеха.

В 2016 году политтехнолог Демократической партии США, Гэри Зиммер (Стив Карелл), твердо уверенный в победе на выборах Хиллари Клинтон, был жестоко разбит, когда президентское кресло досталось Дональду Трампу. Проходит четыре года, и близится время, когда у демократов есть шанс отыграться. Пока Гэри думает, как привлечь новых избирателей, помощник показывает ему популярный на YouTube ролик, где бывший морпех, а ныне фермер из маленького городка Дирлейк в штате Висконсин Джек Хастингс (Крис Купер) произносит трогательную и честную речь, в которой критикуется политика действующего мэра-республиканца. Впечатленный Гэри видит в Джеке сильного кандидата, который может помочь наладить диалог между его партией и простыми людьми. Он приезжает в Дирлейк, уговаривает Джека участвовать в выборах мэра и начинает успешно раскручивающуюся кампанию. Ситуация осложняется, когда в городе объявляется Фэйт Брюстер (Роуз Бирн) – она не раз противоборствовала Гэри во время электоральных кампаний и намерена стереть конкурентов в порошок.

Бывший ведущий сатирической программы The Daily Show Джон Стюарт дебютировал в 2014 году с фильмом «Розовая вода», сценарий которого был основан на мемуарах «Они пришли за мной» Мазиара Бахари и Эйми Моллоу. Картина в манере, близкой к документалистской, рассказывала историю канадского журналиста иранского происхождения Мазиара Бахари – его сыграл потрясающий Гаэль Гарсиа Берналь. В 2009 году Бахари задержали в Иране после того, как он дал сатирическое интервью на тему прошедших президентских выборов и снял убийство одного демонстранта. В целом лента была камерного формата и демонстрировала, как на протяжении 118 дней из героя выбивали признания в заговоре с евреями и шпионаже для ЦРУ. Несмотря на то, что подавляющее большинство времени в «Розовой воде» было посвящено пыткам и разговору о репрессивной системе, в фильме проскальзывали и ироничные моменты, которые Стюарт вплетал в том числе в сцены допросов тюремщиков-параноиков.

Что касается «Честного кандидата», то он, можно сказать, вырастает из The Daily Show в большей степени. Джона Стюарта всегда беспокоила актуальная социально-политическая обстановка, что в свое время отражалось и в программе, где ведущий в юмористическом ключе разбирал и преподносил те или иные события. Сейчас в США все больше нарастают разногласия между либералами и консерваторами, увеличивается разница в доходах зажиточных и малоимущих, остро стоит тема нелегальной миграции, а диалог между представителями «элиты» и народом из глубинки действительно требует корректировки. В «Кандидате» Стюарт, беря за основу актуальнейшую тему проведения кампании в «неопределившемся» округе в преддверии новых президентских выборов, подсвечивает все эти вопросы в традиционной язвительной форме. Это делает его новую картину такой же сатирой на нынешнее положение дел, какую можно было видеть в The Daily Show. Жаль, правда, что фильм вышел хоть и злободневным, но далеко не таким удачным в плане юмора, образов персонажей и остроты высказывания.

Основной упор Стюарт делает на высвечивание лицемерия республиканцев и демократов, проступающее во время проведения кампании и стремительно надоедающих перепалок Гэри и Фэйт, не забывая при этом про разрыв между крупными и провинциальными городами. Если колкие замечания в отношении противоборствующих сторон автор отпускает в примерно равных пропорциях, традиционно в разных формах обыгрывая вопросы ксенофобии, отношения к иммигрантам и разрыва между элитой и простым народом, то со столичными персонажами и героями из провинции ситуация иная. Жители вымышленного Дирлейка у Стюарта — приятные и умные люди, тогда как вашингтонские демократы и республиканцы обрисованы теми, кого в первую очередь волнуют собственные интересы и извлечение выгоды в том числе под благовидными предлогами. Что говорить? Тот же Гэри поехал в Дирлейк и проводил там кампанию для привлечения избирателей, а не потому что его взволновала медленная гибель маленького городка.

Тут нужно сказать, что тема социальной несправедливости российскому зрителю окажется более близка, нежели юмор, который зачастую будет понятен только тем, кто хотя бы иногда следит за американскими новостями, а также имеет приблизительное представление о проведении выборов и работе СМИ в США. Впрочем, на высказываниях о равномерном распределении благ и прогнившей системе по мере течения фильма хочется концентрироваться все больше уже чисто механически, так как юмористическая часть стремительно выдыхается.

Сатира, которая так тонко и остро была преподнесена в недавней «Охоте» Крэйга Зобела, у Стюарта обыграна вяло, проскальзывает волнообразно, а ближе к середине и вовсе сводится к минимуму, уступая место избитым гэгам. Яркий пример — многократные ситуации, когда непристойные послания Гэри, адресованные Фэйт, случайно прилетали местной старушке. Более убедительным на этом фоне выглядит разговор о медиа. В этом ключе врезается в память один эпизод, который, без колебаний, хочется назвать самым сильным в картине. В нем Фейт в прямом эфире лжет, что она родилась в Оленьем Озере. «Она сказала это в эфире — теперь это правда», — слова схватившегося за голову Гэри, исчерпывающе, лаконично и емко характеризуют то, как работает данная система. А ведь Фэйт даже название города произнесла неверно, что, как не прискорбно, будет не так важно и, скорее всего, останется незамеченным.

Картина Стюарта проседает по многим фронтам, не представляя ни качественного юмора, ни глубокой демонстрации работы электоральной системы, ни смелого и острого комментария относительно актуальной социально-политической ситуации. Что странно, учитывая опыт автора. Посредственно на фоне этого раскрываются и темы «черных» методов достижения целей, игнорирования властями проблем отдаленных городов и проседающая работа системы, так что зрителю остается довольствоваться только наблюдением за тем, как проходят здоровые выборы, которые у нас в этом году ознаменовались «пеньками» и многодневным голосованием. Жаль, а какой бы могла выйти политическая сатира! Особенно на фоне прошедших дебатов Байдена и Трампа, которые некоторыми аналитиками уже были названы «худшими в истории» и которые тем не менее выглядели и того бодрее.