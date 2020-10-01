ФНС и банковская тайна, Маск против вакцины, Папа и Помпео. Главное к 1 октября

Правительство хочет расширить возможности Федеральной налоговой службы по получению данных о клиентах банков. Такое предложение внесено в Госдуму, обращает внимание РБК. Какие именно данные ведомство хочет получать от банков, в документе не говорится.

Кроме того, Центробанк и ФНС предлагают разрешить обмениваться данными: в этом случае ЦБ получит доступ к налоговой тайне, а ФНС — к банковской тайне.

Президенты России и Франции провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос урегулирования войны в Нагорном Карабахе, а также ситуацию с Беларусью. Путин заявил о «недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», сообщает пресс-служба. Что ответил ему Макрон, пока не известно, но ранее он говорил, что легитимным режим Лукашенко не считает.

Называвший панику из-за коронавируса «тупой» Илон Маск заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19, так как не входит в группу риска. «Это все [ситуация с эпидемией] уменьшило мою веру в человечество из-за иррациональности людей вообще», — сказал он, добавив, что «все умирают» (цитата по Lenta.ru).

Папа Римский Франциск I отказался встречаться с госсекретарем США Майком Помпео, находящимся в Италии. Ранее Помпео заявил, что в Китае практикуется гонение по религиозным мотивам, после этого Папа счел, что его попытаются вовлечь в предвыборную гонку и отказал Помпео в общении.

После «худших в американской истории» предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом организаторы решили добавить корректировки в их формат, передает CBS. В частности, модератору, который в этот раз потерял возможность контролировать ход диалога, разрешат выключать микрофон кандидатов в президенты.

На площади Лестер-сквер в центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру, летящему на метле «Нимбус 2000». Монумент появился недалеко от кинотеатра «Одеон», где прошла премьера первой части саги, сообщает Time Out.

Фото: Global Look Press

Два сенатора США попросили Трампа дать оценку отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок», и, если это подтверждается, ввести санкции против России.

При этом санкции против режима Лукашенко США не ввели вместе с Канадой и Великобританией из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.