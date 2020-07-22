Малахов проклял "Пусть говорят"? Смерть Норкиной и срывы Борисова объяснили порчей

Звезды рейтингового ток-шоу «Первого канала» умирают одна за другой, ведущий психует – в жизни проекта наступила черная полоса.

На прошлой неделе в номере одного из московских отелей была найдена мертвой экстрасенс и блогер Анна Амбарцумян. Девушка была частым гостем на телешоу Дмитиря Борисова и любила пообсуждать острые темы. Незадолго до нее из жизни трагически ушли еще два эксперта «Пусть говорят» – журналист Юлия Норкина и художник Сергей Заграевский.

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала корреспонденту Sobesednik.ru о злом роке, который, по ее мнению, преследует шоу «Пусть говорят».

Олеся Сазыкина / фото: из личного архива

По словам Олеси, очередная смерть эксперта «Пусть говорят» была для нее ударом. Хотя о погибшей Анне Амбарцумян она не может сказать ничего хорошего.

– До начала съемок программы с моим участием и с участием Андрея Григорьева-Апполонова Анна связывалась со мной и говорила, что будет меня защищать, – вспоминает Олеся. – Но на эфире, вообще ничего не зная о нашей истории с Андреем, она наговорила про меня какую-то ахинею.

Амбарцумян была очень двуличным человеком, – считает Сазыкина. – Доверия к ней не было никакого. Она представлялась черной ведуньей, ведьмой. Предлагала свои услуги в том, чтобы кого-то околдовать, приворожить-отворожить и брала за это большие деньги. Думаю, были те, кто оставался недоволен ею и требовали от нее возврата денег. Одним словом, у нее было много врагов.

Поэтому для меня Анна была нехорошей девочкой, и я старалась держаться от нее подальше, – признается нам Олеся. – Она очень много подписчиков набрала в Instagram, обсуждая мою историю, мою внешность, а потом еще и предлагала вместе сделать какой-то пиар. Она, наверное, думала, что я не читаю ее страничку. Но я не дура и, конечно же, отказала ей.

Анна Амбарцумян / фото: Instagram

Хоть Олеся и не любит черную магию, которой, по ее словам, увлекалась Анна Амбарцумян, продюсер не исключает, что на телешоу «Пусть говорят» кто-то навел порчу.

– Я уверена, что все эти трагедии произошли неспроста, – говорит Сазыкина. – В последнее время даже ведущий Дима Борисов стал агрессивно себя вести. Он всегда был интеллигентом, божьим одуванчиком, а тут недавно он выгнал блогершу из студии прямо во время съемок.

Ясно, что смерти экспертов и агрессия Димы – не просто так, – делится своим мнением Олеся. – Все знают, что «Пусть говорят» – очень рейтинговая программа, у нее много конкурентов и, соответственно, врагов...

Главным конкурентом «Пусть говорят» остается «Прямой эфир». Эти два ток-шоу связывает не только борьба за зрителя, но и ведущий – Андрей Малахов. Ровно 3 года назад он покинул «Первый канал» после 25 лет работы и перешел на телеканал «Россия 1», где сменил Бориса Корчевникова на месте ведущего «Прямого эфира». А «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова стал вести Дмитрий Борисов.

Расставание Малахова с «Первым каналом» было очень болезненным: Андрей являлся едва ли не главной его звездой, но при этом чувствовал себя, как он признался позже, недооцененным руководством. И в плане одобрения инициатив при создании новых проектов, и из-за зарплаты. Так, в интервью Ксении Собчак Малахов сетовал, что тот же Иван Ургант получает гораздо больше, чем он. Мог ли Андрей Малахов затаить обиду на «Пусть говорят»? Кто знает...

Сазыкина же замечает, что никакие происки врагов не смогут навредить шоу Дмитрия Борисова. Пока не известно ни об одном случае отказа экспертов, которые бы не пришли на запись программы из-за суеверия.

– Я не боюсь ходить на съемки «Пусть говорят», несмотря ни на что! – подтверждает Олеся. – Если надо, то мы и сами на кого-нибудь порчу наведем! (Смеется – Прим. Sobesednik.ru).