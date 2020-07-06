"У меня два внебрачных ребенка": звезда "Пусть говорят" перед смертью раскрыл тайну

Новость о смерти художника Сергея Заграевского повергла поклонников телешоу «Пусть говорят» в шоковое состояние. Живописец был главной звездой программы Дмитрия Борисова. Он появлялся в эфире главного шоу страны почти каждую неделю.

О том, что у Заграевского – проблемы со здоровьем, никто даже не догадывался. На съемках он всегда был энергичным и бодрым. Хотя за несколько месяцев до трагедии Сергей впервые заговорил о смерти. Тогда он заявил, что сильно переживает из-за того, что не общается со своими внебрачными детьми. Своей болью он поделился прямо в студии «Пусть говорят».

– У меня есть два ребенка: одному уже за тридцать, а другому – шестнадцать, – рассказал Сергей. – Их зовут Максим и Ян. Они, может быть, и не знают вообще, что я – их отец. Но я знаю и слежу за ними в соцсетях . Я понимаю, что им тяжело. Мне стыдно! Если я уйду из жизни, запомните: у меня есть еще два внебрачных ребенка.

Дмитрий Борисов, кажется, был ошарашен такой новостью.

– Это новый жанр, что дети будут узнавать о том, кто их папа, по телевизору, – заявил ошарашенный телеведущий.

Напомним, что Сергей Заграевский скончался от острой сердечной недостаточно. О смерти художника сообщила его жена. Сейчас решается вопрос о месте и времени похорон.