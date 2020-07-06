"Норкина умерла из-за таблеток для похудения": озвучена новая версия смерти ведущей

О причинах неожиданной смерти Юлии Норкиной болтают разное. Кто-то говорит, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Другие уверяют, что не обошлось без алкоголя. Своей версиеи произошедшей трагедии с Sobesednik.ru поделился шоумен Гоген Солнцев. Во время последней встречи с телеведущей он был шокирован ее внешним видом.

– У нас никогда не было близких отношений, – говорит Гоген. – Со мной она всегда вела себя очень высокомерно. Незадолго до смерти мы с ней в очередной раз встретились в гримерке на киностудии Горького: она вышла со съемок телешоу, а я приехал. Поздоровался, как человек воспитанный. Она кинула на меня взгляд и пошла дальше. У нее всегда была «звездная корона». Быть может, ей казалось, что она перещеголяла по популярности мужа.

Для Гогена смерть Норкиной стала потрясением. Хотя во время последней встречи он заметил: что-то с Юлей происходит не так.

– У меня часто спрашивают, что на самом деле случилось? – продолжает Гоген. – Неужели она действительно лишилась жизни из-за любовницы мужа? Я не знаю, что произошло. Мне кажется, что она померла из-за таблеток для похудения. Раньше она была достаточно упитанной. Но во время той нашей встречи я увидел перед собой малюсенькую, словно спичечку, Юлю. Еще заметил, что она пила какие-то таблетки. Потом мне сказали, что она на них якобы худеет. Наверное, она хотела удержать мужа любой ценой. А как это сделать? Нужно худеть, оставаться молодухой. Могу предположить, что такие нюансы действительно имели место в ее жизни. Она старалась следить за собой. Выглядела неплохо, но «штукатурки» на лице было – килограмм!