"Заграевский сам истязал себя": Калашникова – о загадочной смерти звезды ТВ

В скоропостижный уход Сергея Заграевского из жизни не могут поверить многие знаменитости, участвовавшие с ним в программах. Певица и актриса Анна Калашникова уверена: художник умер из-за эмоционального потрясения. Об этом она рассказала Sobesednik.ru.

– Сергея Заграевского мне очень жаль, – едва не плачет Анна. – Мы регулярно встречались с ним на передачах. Это был очень умный и талантливый человек, интересный оппонент и собеседник. С его уходом российские ток-шоу многое потеряют в остроте и яркости.

Анна знает, что официальная причина смерти художника – острая сердечная недостаточность. Но считает, что проблемы со здоровьем у него произошли из-за его чрезмерной эмоциональности.

– Я думаю, что все болезни от стресса, в том числе и проблемы с сердцем, – продолжает Анна. – Творческие люди – натуры с тонкой душевной организацией, которые принимают все очень близко к сердцу. Думаю, в его случае отразилась и ситуация с пандемией. Карантин всех нас заставил нервничать, стрессовать. Когда рушится привычный образ жизни, график, планы и цели, работа и бизнес – это в любом случае сказывается отрицательно на здоровье в том числе. Это совершенно не типичная ситуация, которую многие до сих пор не перешагнули на эмоциональном уровне.

– К тому же, Заграевский всегда очень близко к сердцу воспринимал все, что происходило на программах, переживал за героев, – продолжает Калашникова. – Я всегда это замечала. Мне кажется, он сам себя истязал – так нельзя, надо беречь себя и свои нервы. К сожалению, к судьбам некоторых героев относиться безучастно невозможно. Я по себе замечаю, что после съемок на протяжении нескольких дней думаю, что мы обсуждали на шоу, переживаю за героев. Сергей именно «сгорел на работе», к сожалению. Мне кажется, его нервная система не выдержала, стресс сделал своё дело. Слишком о многих он думал, а о себе забыл. Ещё раз хочется сказать всем, что важно беречь себя! Очень жаль, что уходят такие молодые и талантливые люди.