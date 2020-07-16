"Всюду зомби": сын Ливанова-Холмса после тюрьмы напуган страшными видениями

19 июля знаменитый Шерлок Холмс Василий Ливанов отмечает 85-летие. За праздничным столом соберутся любимые друзья, сын Борис и 17-летняя внучка Ева, которую актер воспитывал, пока ее папа отбывал срок в тюрьме.

В 2009 году Ливанова-младшего посадили за непредумышленное убийство, а его родители развернули настоящую войну с матерью внучки Евы, которая, по их словам, злоупотребляла алкоголем, и отстояли право воспитывать девочку.

Ева, надо сказать, стала настоящей русской красавицей и даже снялась в фильме Ливанова-старшего «Медный всадник».

После освобождения из тюрьмы Бориса Ливанова в 2014 году страсти в знаменитом семействе улеглись. Он даже собирался жениться на Марии Голубкиной, но в последний момент передумал.

Сейчас Борис активно пишет сценарии для кино и посты в соцсетях – для души. В них он пытается бороться с вселенским злом, «ядовитом туманом телевидения» и... зомби.

– Возникает у меня ощущение, что я внутри духовного зомби-апокалипсиса... И зомби эти вечно голодны, им нужны мозги тех, кто ещё способен думать. А потом, с выеденным мозгом, можно примкнуть к этой гниющей толпе, завывающей от восторга и пускающей слюни на роскошную жизнь их звёздных поводырей – хайпово успешных наркоманов, алкоголиков и шалав. И самое-то ужасное – бездарных поводырей, не привносящих своим существованием что-то новое в искусство, а отнимающих, обесценивающих, вызывающих презрение ко всем людям, живущим и дышащим настоящим творчеством.

Высказался Ливанов и по поводу российской элиты, назвав их паразитами и упырями. Досталось всем, начиная с Соловьева и заканчивая Навальным.

– Эти нелюди не элита, это вампиры-кровососы и паразиты нашего спятившего общества, которых мы сами кормим собой, своим вниманием и потраченным временем, дающим им рейтинги на ТВ, подписчиков в соцсетях и просмотры в ютубе...

Себя же писатель Борис Васильевич скромно отнес к тем, кто рубит правду-матку и не продается.

– Настоящая элита – люди, жертвующие собой ради других. Люди, берущие на себя ответственность за будущее. Люди, которых не купишь, потому что они не продаются, и не запугаешь – им ничего не страшно, с ними правда, у них повышенное чувство справедливости, что не позволяет им врать и воровать. Это лучшие из нас, элита – это врачи и учителя, пожарные и офицеры, учёные и писатели. Но только в том случае, когда этим людям обеспечена государством достойная жизнь и место в обществе. Если этого нет, то они не элита, а ненужные стране нищеброды. Именно поэтому в СССР были элиты учёных и творческих работников, и фильмы снимали про этих достойных людей, и граждане страны смотрели кино про себя и стремились стать лучше, а не богаче. А песни какие чудесные в фильмах были! Где это всё? Сейчас невозможно снять фильм о Человеке и Гражданине. Их просто больше не осталось в стране – остались гордые нищие и продажные коллаборационисты, третьего не дано, не надейтесь, можно только кочевать из одной ипостаси в другую.

Местами посты Ливанова напоминают настоящий крик души: «Внутренний ответ происходящему у меня один – а не пошло бы оно всё с этими поправками, партиями жуликов, утопившим город мэром, Киркоровым, фуражкой Гитлера и Навальным. Как же вы задолбали уже, упыри поганые, когда ж вы уже насосётесь?! О чём вообще эта страна? Куда она движется и, главное, зачем? Нет ответа... сплошной туман... и зомби... и тишина...»