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Фильм "Пираты ХХ века" спас Леонид Брежнев

Культура и ТВ
07:07, 14 июля 2020
«Собеседник» №26-2020

Фильм "Пираты ХХ века" спас Леонид Брежнев

Ровно 40 лет назад, 14 июля 1980 года, на экраны вышел первый советский кинобоевик – «Пираты ХХ века» Бориса Дурова.

По официальной статистике, в 1980-х «Пиратов» посмотрел каждый третий житель СССР. Мальчишки играли в механика Сергея Сергеича и в пирата Салеха, а женщины поголовно были влюблены в героев фильма. 

Справка

  • «Пираты ХХ века», боевик, 1980 г., киностудия имени Горького
  • Авторы сценария: Борис Дуров, Станислав Говорухин
  • Режиссер: Борис Дуров
  • В ролях: Николай Еременко-младший, Петр Вельяминов, Наталья Хорохорина, Майя Эглите, Георгий Мартиросян и другие
  • Хронометраж: 79 минут
  • Лидер проката 1980 года – более 87 млн зрителей
  • В 1980 году исполнитель роли механика Сергея Николай Еременко признан лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран»

Опиум хотели поменять на партбилеты

В середине 1970-х режиссер Станислав Говорухин показал своему коллеге Борису Дурову газетную заметку, где говорилось о том, как морские пираты в водах Средиземного моря напали на итальянское судно. С борта было похищено 200 тонн урановой руды. Порешили, что сценарий напишут вместе, а снимать будет один Дуров. Говорухин тогда готовился к съемкам другого фильма, и времени на «Пиратов» у него не оставалось.

– В те годы цензура работала уже на стадии замысла фильма, – вспоминал режиссер Борис Дуров. – Уран по сценарию нам запретили. Тогда мы придумали, что корабль везет большой груз опиума для фармацевтической промышленности. Тут поднялся такой шум: «Никаких наркотиков!» Я разозлился: «Тогда наш корабль повезет бланки партийных билетов!» Удалось отстоять опиум.

Цензоры советовали сценаристам как можно меньше включать в фильм сцены драк. Такой вид борьбы, как каратэ, в Советском Союзе хоть и существовал, но почти подпольно. А потому пираты-каратисты вызывали крайнее неудовольствие. Каждую сцену драки в сценарии авторам приходилось отстаивать.

К тому времени актер Талгат Нигматулин уже получил титул чемпиона Узбекистана по каратэ, год проучился в цирковом училище и окончил ВГИК. Он пришел на киностудию пробоваться в массовку «Пиратов». Но как только режиссер увидел Талгата, решил: вот он и будет играть пирата Салеха по прозвищу Малыш. И уже Талгат позвал попробоваться на роль механика Сергея своего однокурсника Николая Еременко.

«Режиссер поначалу во мне не был уверен, – вспоминал Еременко. – Ведь роль, по сути, не актерская, а спортивная, нужно было уметь хорошо плавать и драться. Я тогда подошел к нему и предложил пощупать бицепсы. Он пощупал и утвердил меня на роль».

Буфетчицу Марию били по-настоящему

Пока в Москве шли пробы актеров, ассистенты режиссера выехали в Крым искать натуру. Для начала нашли два корабля – «Фатеж» и «Адмирал Лунин». Первый «исполнил» роль парохода «Нежин», который и вез опиум, а второй переименовали в кадре в Mercury – корабль пиратов.

Съемки проводились сразу в нескольких местах: в грузовом порту Ялты, в Голубой бухте и на Царском пляже Нового Света, в Тихой бухте Коктебеля, близ мыса Тарханкут.

– Месяц мы жили в одном месте, потом на месяц переезжали в другое, и так ездили по Крыму, – рассказывает нам Наталья Хорохорина (буфетчица Мария). – Со временем эта постоянная жара нам так надоела! Мы только и мечтали – скорее бы домой вернуться, в прохладную Москву.

С особым содроганием Наталья вспоминает сцену, где ее героиню избивает пират Салех. Эти съемки проходили в Коктебеле.

– Давайте я буду бить ее палкой по-настоящему, но вполсилы, – предложил режиссеру после небольшой репетиции Талгат Нигматулин.

Борис Дуров согласился. Под одежду на спине актрисы привязали подушечки. Но на втором дубле Талгат так вошел в роль истязателя, что слезы у Натальи потекли в кадре настоящие. Ее спина сразу превратилась в один сплошной синяк!

– Я не обиделась на Талгата, хотя и было очень больно, – смеется сегодня актриса. – Понимаю же, что делал он это не со зла. Он же профессиональным каратистом был, сильным, вот и не рассчитал свои удары. А я ради хорошего результата не могла пожаловаться и терпела.

Пират Салех гадал по руке

Там же, в Коктебеле, в одной прибрежной кафешке Нигматулин признался Хорохориной в любви. Но Наталья мягко ответила отказом.

– После этого разговора у нас сложились дружеские отношения, – рассказывает актриса. – Я всегда восхищалась Талгатом. Это был интересный, тонкий человек.

– Он только на экране был жестоким, а за кадром неожиданно добрым, милым, спокойным и дружелюбным, – вспоминает в разговоре с «Собеседником» Георгий Мартиросян (член команды корабля «Нежин» Клюев). – Талгат рассказывал, как в детстве, чтобы лучше выучить русский язык, переписал от руки два тома романа Толстого «Война и мир». А еще он гадал членам съемочной группы по руке.

«Мне тогда Талгат предсказал, что скоро в моей жизни будет исправлена несправедливость, – признавался актер Петр Вельяминов (капитан «Нежина»). – Я поначалу не понял, что же это. В моей жизни был несправедливый период, когда я сидел в лагере за «антисоветчину». Но мало кто знал об этом факте. А в 1983 году пришла бумага, что я реабилитирован. Вот тогда вспомнил предсказание Нигматулина».

Байки Мартиросяна снабжали обедами

В эпизоде, когда Сергей Сергеич – Николай Еременко прыгает со скалы на корабль пиратов, актер сам исполнял трюк. Камера включена. Корабль проходит рядом со скалой, Еременко разбегается и… Не допрыгивая до борта, падает в воду. Его чуть не затянуло под работающие лопасти винта. Как потом признавался актер, избежать смерти ему помогло лишь чудо.

«Травмы, полученные на тех съемках, сказывались долго, – вспоминал Еременко. – Напоминают о себе выбитые кости. Мы ведь тогда молодые были, отчаянные и работали без дублеров. Помню нашу драку с Талгатом Нигматулиным. Снимали с трех точек, и не одновременно, а по очереди, поэтому съемка затянулась на целый день. А дрались мы на бетонном полу павильона. Скажу, что удовольствие ниже среднего, когда тебя в течение двенадцати часов со всей силы швыряют на бетон».

Бывали дни, когда на натурных съемках про актеров забывали и не привозили обеды. Вот тогда снаряжали в близлежащий населенный пункт актера Георгия Мартиросяна. Он приходил в столовую какого-нибудь санатория и упрашивал тамошних работниц продать (а иногда и просто подарить) еду. Обаятельному актеру отказать не могли и отпускали внеплановые обеды. Взамен просили рассказать байки из жизни актеров.

После просмотра фильма чиновники вынесли вердикт: «Это проамериканское кино, такое выпустить советскому зрителю мы не можем!» Пленку отправили в архив, чтобы размагнитить. До сих пор никто не знает, кто же тот проницательный работник архива, положивший пленку в коробки, которые отправляли еженедельно Брежневу на дачу. Генсек так распереживался за советских моряков, что посоветовал поскорее выпустить фильм на экран. Зритель пошел в кинотеатры валом.

«За выполненные мною трюки я не получил ни рубля, – делился своей обидой Николай Еременко. – А после картины смог купить себе только цветной телевизор и пакистанский ковер».

Цитаты

«– Сейчас бы червячка заморить.

– Пусть твой червяк заткнется. Достаточно уже он камбуз терроризировал».

«– Выбор всегда есть – например умереть с честью, а заодно и покончить с вами».

«– Не убивай меня, я тебе пригожусь!»

 

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2020 под заголовком «"Пиратов" спас Брежнев».

Рубрика: Культура и ТВ

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