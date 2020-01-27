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"Министра не задавите!" Боевое крещение Ольги Любимовой на "Золотом орле"

Культура и ТВ
11:20, 27 января 2020

Ольга Любимова (фото в статье: Андрей Струнин / "Собеседник")
Ольга Любимова (фото в статье: Андрей Струнин / "Собеседник")

Церемония вручения наград премии «Золотой орел» стала дебютным выходом в свет для нового министра культуры Ольги Любимовой. Для контролирующего эту российскую кинопремию Никиты Михалкова хороший знак: он смог наглядно продемонстрировать киносообществу, что лично покровительствует своей давней знакомой и соседке по даче.

«День-два, и это всё пройдёт»

В первом павильоне «Мосфильма», где проходят съемки «Золотого орла», редко что меняется. Вот и на этот раз Никиту Сергеевича с супругой освещали вспышками десятки фотографов, толкаясь друг с другом. За традиционным центральным местом Н. С. в первом ряду разместилась очаровательная Алиса Бруновна Фрейндлих, которой в тот день суждено было получить приз «За вклад в российский кинематограф».

Здесь же в свете софитов гордо демонстрировал свою улыбку вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Неприметной блондинке с прической каре и папочкой с надписью «Президент Российской Федерации» пробраться к своему стулу между Жуковым и Татьяной Михалковой помог в этой толчее чей-то окрик: «Министра не задавите!» Кажется, она была благодарна, что пресса не терзает ее в дни, когда страна так предметно обсуждает ее интернет-откровения и матерные маечки из молодости.

— Ничего, день-два, и это всё пройдёт, — тихим и убаюкивающим голосом успокаивала ее Татьяна Евгеньевна Михалкова. — Делами, только делами [надо исправлять имидж]!

— Ольга Борисовна, как вам в роли медийной персоны? — спросил я министра.

— Я пока не чувствую…

Разглядев наконец нового главного по культуре, кинематографический народ к ней потянулся. Получавших короткую аудиенцию можно было разделить на два типа. Сначала на контакт пошли седовласые старцы-киномэтры. Они слегка кланялись, целовали руку, кто-то пытался пошептаться. 

— Ну… Давайте все-таки не здесь, — выслушав одного известного режиссера, ответила г-жа Любимова.

Вторая категория — поживее: закадровая не обремененная статусами и прочим политесом кинобратия из интернет-поколения 30–40 лет, знающего толк в троллинге, в хайпе и в дерзких маечках. «Госпожа министр? Ха-ха, привет!» — радостно кричали они, проходя мимо, по привычке бросались в объятия знакомой и весело шли дальше.

Ярмольник за Тарантино

Главными номинантами «Золотого орла» стали фильмы «Т-34», «Текст», «Бык», «Дылда», «Тобол» и «Одесса». Леонид Ярмольник, блестяще исполнивший в «Одессе» роль главы еврейского семейства, обстоятельно объяснял кому-то за кулисами, что фильм снимался совсем не в Одессе, что на Украину он невъездной, а переживает разве что за… Квентина Тарантино и его «Однажды в… Голливуде».

— Леонид Исаакович, правильно ли отодвигать Голливуд в нашем прокате ради российского кино? — пытаюсь вывести Ярмольника на разговоры о боях за кинокассу, которые вел экс-министр культуры Владимир Мединский.

— Не надо двигать ничего! У нас в другом беда. У нас фильмы покупают пакетами: чтобы купить Тарантино, покупают ещё 20 картин, и они занимают экраны. Порядок, конечно, нужно наводить, чтобы хорошего кино было больше, но не по мнению одного человека.

— Говорят, вы с нынешним министром культуры уже работали…

— На фильме «Одесса» я имел дело с Ольгой Борисовной, ей очень нравился сценарий, она максимально помогала проекту. Ну, на том уровне, на котором помогает министерство культуры. Думаю, кинематографисты будут рады такому назначению. Как в остальном — не знаю. Но она из интеллигентнейшей семьи.

Пока я разговаривал с Леонидом Исааковичем, режиссер «Одессы» Валерий Тодоровский отбивался от вопросов коллег про возможные реформы в Минкульте:

— Знаете, сейчас не лучшее время говорить об этом… Праздник, музыка играет, а мы будем обсуждать реформы…

Группа «Одессы» заняла места неподалеку от Алисы Фрейндлих, Ярмольник достал стильную флягу с изображением Мэрилин Монро и угощал чем-то коллег. Тарантино на «Золотом орле», кстати, неожиданно продул мультику «Король лев» в номинации «Лучший зарубежный фильм в российском прокате», зато фильм Тодоровского и Ярмольника взял аж четыре приза.

Любвеобильный Янковский

Второй веселой командой в зале, помимо «одесситов», была молодая съемочная группа фильма «Текст». Здесь тоже без напитков не обошлось: режиссер Клим Шипенко принес небольшие бутылочки с итальянским вином. Актер Александр Петров снялся в двух главных, с точки зрения киноакадемии Михалкова, фильмах-номинантах: помимо «Текста», еще и в «Т-34», и всякий раз, когда кто-то из двух съемочных групп брал приз, выбегал и обнимал коллег. А одной актрисе крикнул: «Я тебя очень люблю!» Это относилось к 11-летней Полине Волковой, которая представляла со сцены фильм «Т-34», она в нем тоже снималась.

После окончания церемонии родители Полины куда-то потерялись, и звезда Петров мужественно стоял в центре павильона минут пять. Отбивался от любителей селфи и журналистов заученным «Нет, извините» и держал юную актрису за руку: «Где мама? Мы сейчас найдем!»

Из трех номинаций на лучшую мужскую роль две принадлежали Александру, и он без труда выиграл, прокричав со сцены: «Русское кино не в жопе!»

Триумфа «антисистемного» «Текста» по книге Дмитрия Глуховского от «Золотого орла» мало кто ждал. Казалось, вооруженная «Т-34» армия киногенерала Михалкова без труда справится с либералом Глуховским и темой подброшенных наркотиков. Но нет. Партнер Петрова по «Тексту» Иван Янковский взял приз за мужскую роль второго плана и поочередно признавался в горячем обожании и Петрову, и Шипенко, и своей семье, и своей девушке. Не мог не вспомнить и о Кристине Асмус. Сцена с ней, снятая на грани порно самим Янковским на мобильный телефон, до сих пор будоражит россиян. 

— Кристина, браво! — внук Олега Ивановича заставил зал аплодировать Асмус. — И спасибо твоему супругу за то, что я сейчас стою здесь живой. Многие до сих пор не понимают: это шутка, ничего не было.

Приз Анне Михалковой на премии, которую организует ее отец, — это уже даже как-то банально. Сама Анна не виновата в таких раскладах, тем более что роль в «Шторме» для нее была очень важной. Выскочившая из ее уст фраза «Если бы даже не дали, все равно бы вышла» в былые годы разошлась бы на мемы, а сейчас как будто никто уже и не придает значения.

Тем более что нашлась тема поважнее. Шипенко, держа в руках «Орла» за лучший фильм, обратился к новому министру культуры с просьбой не штрафовать коллегу Сергея Дворцевого за нарушение сроков производства ленты «Айка». Картина о тяжелой судьбе мигрантки-киргизки в современной Москве получила много наград за рубежом, прорвалась в шорт-лист «Оскара» от Казахстана, а в России сначала попала под обстрел тех, кто видит в таком кино «очернение нашей действительности», а потом — в «список позора» Мединского. И возможно, одно с другим очень даже связано.

Клим долго объяснял, почему режиссер иногда не может соблюсти сроки и вернуть деньги. Ольга Любимова все это время активно и понимающе кивала, давая понять, что у Дворцевого все будет хорошо. Хочется верить, что не только у него.

главные призы

Лучший фильм — «Текст»

Лучший режиссер — Алексей Сидоров («Т-34»)

Лучшая мужская роль — Александр Петров («Текст»)

Лучшая женская роль — Виктория Мирошниченко («Дылда»)

Лучший оператор — Роман Васьянов («Одесса»)

Лучшие сериалы — «Ненастье» и «Годунов»

Мужская роль на ТВ — Павел Деревянко («Домашний арест»)

Женская роль на ТВ — Анна Михалкова («Шторм»)

Рубрика: Культура и ТВ

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Ольга Любимова (фото в статье: Андрей Струнин / "Собеседник")

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