Александр Войтинский: Государство платит за кино для населения

Как и обещал президенту Путину министр культуры Владимир Мединский, обнародован «черный список» фильмов — должников государству.

Мединский опозорит Файзиева?

Черный список будет заполняться постепенно. Эксперты предполагают, что среди первых на «доске позора» должны быть имена Джаника Файзиева и Сергея Сельянова

В числе прочих («Герой», «Ночные стражи», «Рок и дорога») указана и картина «Дед Мороз. Битва магов», которая вышла в прокат в конце 2016 года.

— С моей стороны хочу сказать, что своим проектом горжусь и хочу продолжать делать нечто подобно дальше, — комментирует Sobesednik.ru режиссер фильма Александр Войтинский. — Считаю, что это хорошая попытка развивать уникальную российскую мифологию. В принципе, у нас этого никто не делает вообще: да, есть обращение к сказкам, но никто не развивает современную мифологию, как это делают, например, в Голливуде. Кстати, в Америке, посмотрев мое кино, многие удивились — такого они не видели. Трюки, аттракционы зимние, всё абсолютно уникально.

— Александр, так почему фильм провалился в прокате?

— Из сотен картин, которые были сняты со дня создания Фонда кино, прибыль принесли от силы двадцать проектов. За редким исключением фильм может получить прибыль. А никто и не знает, из чего она складывается. Скажем, если фильм стоит 100 миллионов рублей и собирает в прокате 400 миллионов, то он выходит «в ноль». Половина прибыли отдается кинотеатрам, 15% забирает прокатчик, и промо стоит недостающие деньги до 100%. Получается, для того, чтобы окупился проект, нужно получить гораздо больше.

Ситуация такая, что почти всегда все в минусе. Есть деньги, которые выдает Фонд кино, — возвратные, которые надо вернуть, и не возвратные. Этот выбор непонятно на чем основан. Наш Фонд кино ведет себя очень закрыто, его нельзя сравнить с израильским фондом кино или французским, где есть общественные комиссии и где понятно, почему отказали или дали деньги проекту. У нас же, к сожалению, это закрытая информация. Никто даже не пытается объяснить, почему дали деньги этому фильму, а другому не дали.

Понятно, что это, скорее всего, источник какой-то коррупции. Когда государство платит за товар для населения, возникает нездоровая ситуация. Ты получаешь деньги не потому, что твой продукт нужен населению, а потому, что ты имеешь доступ к источнику. Это живительная почва для всевозможных искривлений.

На нашем проекте часть денег была возвратная, а часть не возвратная.

— Почему же не вернули возвратную часть?

— У нас произошла судебная, даже криминальная проблема. Фильм собрал деньги, и мы могли возвратить Фонду кино те 50 миллионов рублей, которые они выделили. Но деньги были похищены — целая детективная история. Я режиссер и к этому всему не имею отношения. Знаю, что продюсер судится, но пока безрезультатно.

— Наверное, теперь и ваше имя внесут в «черный список»...

— Эти средства от имени государства выдает тот, кто получил полномочия. То есть распоряжается деньгами налогоплательщиков. Что я смогу с этим сделать?! Я просто придумывал историю, снимал и деньгами не распоряжался.