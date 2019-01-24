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Фонд кино даст деньги успешным. И лояльным?

Культура и ТВ

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Новый исполнительный директор Фонда кино (ФК) Вячеслав Тельнов сказал, что теперь при распределении госсредств на создание фильмов будет учитываться критерий успешности предыдущих проектов структуры, претендующей на них. «Владимир Ростиславович [Мединский] применял это в министерстве культуры, теперь мы перенесем это в экспертизу Фонда кино», — уточнил Тельнов на пресс-конференции в ТАССе.

ФК, таким образом, демонстрирует свое желание стать скорее структурой коммерческой, инвестором. Тельнов пришел в ФК напрямую из Минкульта, чтобы интересы ведомства Мединского было проще лоббировать, а выделяемые госденьги — проще контролировать.

Коммерческий успех российских фильмов — та немаловажная вещь, которой от Мединского требует его руководство в правительстве. Денег нет, и «держаться» приходится всем, включая киноотрасль. Правительство желает, чтобы деньги, вложенные в российское кино, не просто отбивались, но и приносили доход. Именно финансовые показатели киноиндустрии, скорее всего, сыграли решающую роль в решении вопроса о переназначении Мединского на пост министра, несмотря на все многочисленные скандалы.

Что касается скандалов, важно понимать, что если зарабатывание денег для министра — малоприятная работа, то «воспитание подрастающего поколения», всевозможные идеологические навязывания, особенно касающиеся исторических реконструкций, запреты и цензура — своего рода хобби, от которого Мединский не в состоянии отказаться, как ребенок от любимой игрушки.

Дело действительно обстоит именно так: министр, конечно, как любой подчиненный, посматривает в рот Путину, да и либералов в Кремле — известное дело — недолюбливают, но указаний не пущать британскую комедию про смерть Сталина или создавать максимальное количество проблем фестивалю документального кино Виталия Манского и ему лично как режиссеру, я уверен, от Путина не поступало.

В связи с этим интерес представляет вопрос о том, будет ли обновленный состав ФК выполнять и цензурные функции, связанные с личными представлениями Мединского о том, что такое хорошо и что такое плохо. У Фонда кино огромные полномочия. По сути, он решает, кто из российских режиссеров останется в профессии, а кто будет прозябать или, в крайнем случае, пытаться очаровать западный киноистеблишмент. Есть еще один вариант — путь, только что опробованный Алексеем Красовским с фильмом «Праздник»: выпускать премьеру в интернете и собирать пожертвования с миру по нитке. Красовский на днях заявил, что не намерен получать прокатное удостоверение. Теперь оно ему и незачем. Есть в этом методе только одно «но»: без мощного хайпа и политического скандала кинопроект рискует не окупиться пожертвованиями. Народ любит халяву.

Приближение ФК к Мединскому только усугубит проблему выбора для российских режиссеров — если хочешь остаться системным, должен играть по правилам этой системы, которые во многом контролирует министр. В какой момент здесь включится цензура, неясно. Да наши режиссеры, вновь научившиеся читать между строк и очаровывать партийных грымз, и так прекрасно чувствуют, в каких случаях за госденьгами (нашими, между прочим, общими) обращаться к хозяевам кормушки и не стоит.

Теги: Мединский

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Кадр из фильма "Кловерфилд, 10"

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