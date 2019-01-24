Фонд кино даст деньги успешным. И лояльным?

Новый исполнительный директор Фонда кино (ФК) Вячеслав Тельнов сказал, что теперь при распределении госсредств на создание фильмов будет учитываться критерий успешности предыдущих проектов структуры, претендующей на них. «Владимир Ростиславович [Мединский] применял это в министерстве культуры, теперь мы перенесем это в экспертизу Фонда кино», — уточнил Тельнов на пресс-конференции в ТАССе.

ФК, таким образом, демонстрирует свое желание стать скорее структурой коммерческой, инвестором. Тельнов пришел в ФК напрямую из Минкульта, чтобы интересы ведомства Мединского было проще лоббировать, а выделяемые госденьги — проще контролировать.

Коммерческий успех российских фильмов — та немаловажная вещь, которой от Мединского требует его руководство в правительстве. Денег нет, и «держаться» приходится всем, включая киноотрасль. Правительство желает, чтобы деньги, вложенные в российское кино, не просто отбивались, но и приносили доход. Именно финансовые показатели киноиндустрии, скорее всего, сыграли решающую роль в решении вопроса о переназначении Мединского на пост министра, несмотря на все многочисленные скандалы.

Что касается скандалов, важно понимать, что если зарабатывание денег для министра — малоприятная работа, то «воспитание подрастающего поколения», всевозможные идеологические навязывания, особенно касающиеся исторических реконструкций, запреты и цензура — своего рода хобби, от которого Мединский не в состоянии отказаться, как ребенок от любимой игрушки.

Дело действительно обстоит именно так: министр, конечно, как любой подчиненный, посматривает в рот Путину, да и либералов в Кремле — известное дело — недолюбливают, но указаний не пущать британскую комедию про смерть Сталина или создавать максимальное количество проблем фестивалю документального кино Виталия Манского и ему лично как режиссеру, я уверен, от Путина не поступало.

В связи с этим интерес представляет вопрос о том, будет ли обновленный состав ФК выполнять и цензурные функции, связанные с личными представлениями Мединского о том, что такое хорошо и что такое плохо. У Фонда кино огромные полномочия. По сути, он решает, кто из российских режиссеров останется в профессии, а кто будет прозябать или, в крайнем случае, пытаться очаровать западный киноистеблишмент. Есть еще один вариант — путь, только что опробованный Алексеем Красовским с фильмом «Праздник»: выпускать премьеру в интернете и собирать пожертвования с миру по нитке. Красовский на днях заявил, что не намерен получать прокатное удостоверение. Теперь оно ему и незачем. Есть в этом методе только одно «но»: без мощного хайпа и политического скандала кинопроект рискует не окупиться пожертвованиями. Народ любит халяву.

Приближение ФК к Мединскому только усугубит проблему выбора для российских режиссеров — если хочешь остаться системным, должен играть по правилам этой системы, которые во многом контролирует министр. В какой момент здесь включится цензура, неясно. Да наши режиссеры, вновь научившиеся читать между строк и очаровывать партийных грымз, и так прекрасно чувствуют, в каких случаях за госденьгами (нашими, между прочим, общими) обращаться к хозяевам кормушки и не стоит.