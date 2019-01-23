Красовский заявил, что продолжит игнорировать вызовы к следователям

Режиссер Алексей Красовский рассказал, что полиция заинтересовалась источниками финансирования его фильма «Праздник».

Ранее Sobesednik.ru писал, что режиссера трагикомедии «Праздник» о блокадном Ленинграде Алексея Красовского пригласили на допрос к следователю по экономическим делам.

По словам самого режиссера, которые приводит ресурс RTVI, это уже не первая попытка вызвать его в полицию из-за съемок скандального фильма.

Алексей Красовский уточнил, что создателями «Праздника» «заинтересовались» сразу двое следователей.

«Один искал экстремизм-терроризм <...>, а второй занимается экономическими преступлениями и коррупцией», — подчеркнул он.

При этом первый следователь, как отметил режиссер, «больше не беспокоит», а второй вместе с помощниками «продолжает домогаться». Поводом для вызова на допрос в этот раз стали источники финансирования картины.

«Пусть приводят силой <...> Пусть доказывают, что я — преступник», — заявил Красовский, подчеркнув, что продолжит игнорировать звонки из полиции.