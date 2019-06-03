Михаил Барщевский: Я предполагаю, что Друзь повелся на провокацию

На минувшей неделе руководство Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» решило не исключать Александра Друзя из Клуба знатоков. Но в то же время упразднило комиссию по этике, которую он возглавлял.

Этим, кажется, закончился февральский скандал, когда на тот момент главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил отстранить знатока от должности вице-президента МАК. Магистр игры, со своей стороны, сказал, что это сам якобы Бер предложил передать ему правильные ответы за часть выигрыша, а сам Друзь намерен был его изобличить. Позже знаток принес извинения ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», а также всем телезрителям, которым скандал с его участием «причинил репутационный, моральный и любой другой вред».

Своим мнением о ситуации с нами поделился полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский:

— Да, Друзь остался членом клуба «Что? Где? Когда?». Но комиссию по этике, которую он возглавлял, действительно упразднили, потому что иное было бы странно. Я считаю, что это разумное решение, потому что нельзя все заслуги человека в течение всей его жизни перечеркнуть одним глупым поступком. К тому же для меня до сих пор остается непонятной одна ситуация: чья это была инициатива — его [Александра Друзя] или Бера? Не повелся ли Друзь просто на элементарную провокацию?

— Но тем не менее повелся же.

— Тем не менее повелся. Поэтому и наказан — за это. Но это происшествие никак не должно перечеркивать все, что он в этой жизни сделал для популяризации игры «Что? Где? Когда?».

— С этим можно только согласиться. Но не подорвет ли это доверие к программе, как в случае с шоу «Голос»? Ведь игра «Клуба знатоков» — это тоже было что-то святое для телезрителей.

— Нет. Во-первых, события на шоу «Голос» произошли на шоу «Голос», а события, связанные с Друзем, произошли на другой передаче. И во-вторых, вряд ли вы станете обвинять в том, что произошло на шоу «Голос», девочку.

— Не стану.

— Так же и здесь. Кто совершил поступок — это одно. А кто виноват — это бывает иногда другое. Поэтому повторю еще раз: для меня, с учетом моего жизненного опыта и того, как долго я знаю Сашу, я тут могу только предполагать, и я предполагаю, что это была провокация, на которую он повелся.

— А зачем нужна была эта провокация?

— Ну как?.. Для того, чтобы опорочить человека. Есть очень хорошее выражение древнеримских юристов: «ищите, кому это выгодно».

— Выражение знаю, а кому выгодно — нет.

— Бывшему игроку «Что? Где? Когда?», который играть перестал по каким-то неизвестным мне причинам, и опорочить ему надо было именно звезду.