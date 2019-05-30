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Друзь извинился перед "Что? Где? Когда?" за репутационный ущерб

Культура и ТВ
17:04, 30 мая 2019

Международная ассоциация клубов (МАК) не стала исключать Александра Друзя из числа игроков передачи «Что? Где? Когда?».

Как сообщается на сайте МАК, Александр Друзь принес извинения ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», а также всем телезрителям, которым скандал с его участием «причинил репутационный, моральный и любой другой вред».

Отмечается, что МАК не стала исключать Друзя из числа игроков передачи, однако упразднила комиссию по этике, которую он возглавлял.

«Правление решило: ликвидировать комиссию по этике (10 голосов "за", четыре "против", один "воздержался"). Передать часть функций комиссии по этике дисциплинарной комиссии», — говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, в феврале этого года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупить его с целью выиграть приз в три миллиона рублей. Бер раскрыл Друзю часть ответов на вопросы и записал их переговоры на диктофон, чтобы потом разоблачить знатока. Редактор обратился в комитет по этике и в правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с жалобой на Друзя, назвав его поведение неэтичным. Друзь в ответ заявил, что сам пытался изобличить некорректное предложение Бера.

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