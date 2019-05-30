Международная ассоциация клубов (МАК) не стала исключать Александра Друзя из числа игроков передачи «Что? Где? Когда?».

Как сообщается на сайте МАК, Александр Друзь принес извинения ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», а также всем телезрителям, которым скандал с его участием «причинил репутационный, моральный и любой другой вред».

Отмечается, что МАК не стала исключать Друзя из числа игроков передачи, однако упразднила комиссию по этике, которую он возглавлял.

«Правление решило: ликвидировать комиссию по этике (10 голосов "за", четыре "против", один "воздержался"). Передать часть функций комиссии по этике дисциплинарной комиссии», — говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, в феврале этого года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупить его с целью выиграть приз в три миллиона рублей. Бер раскрыл Друзю часть ответов на вопросы и записал их переговоры на диктофон, чтобы потом разоблачить знатока. Редактор обратился в комитет по этике и в правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с жалобой на Друзя, назвав его поведение неэтичным. Друзь в ответ заявил, что сам пытался изобличить некорректное предложение Бера.