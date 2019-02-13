Александр Друзь задумался об уголовном преследовании Ильи Бера

Знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь допустил вероятность тяжбы с главредом «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером.

Ранее Sobesednik.ru писал, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал личным конфликтом скандал с участием Александра Друзя и Ильи Бера, которые договорились разделить нечестно выигранный приз на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Оба участника конфликта утверждают, что они действовали с целью разоблачить друг друга.

Корреспондент ТАСС спросил Друзя, собирается ли он подать в суд на Бера. «Я еще не принял решение по этому вопросу, так что это не исключено», – сказал магистр игры «Что? Где? Когда?».

В интервью «Московскому комсомольцу» он сообщил, что не придет на заседание комитета по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Напомним, Бер подал в этот комитет жалобу на поведение Друзя.

Поступок Бера он назвал абсолютной провокацией. На вопрос о том, зачем он на эту провокацию поддался, знаток ответил: «Я хотел посмотреть, что будет дальше».

Александр Друзь сказал, что ему бы очень не хотелось покидать игру: «Я люблю эту игру и без нее себя не представляю».

Александра Григоренко, менеджер Друзя, назвала его самым последовательным и честным адептом движения «Что? Где? Когда?». «Все члены интеллектуального клуба Друзя Nontrivial Club, которые его знают много лет, как один говорят, что не верят в это, что это провокация. Это известные люди, среди которых, например, есть актеры театра Ленсовета, писатели, сценаристы, люди искусства, бизнесмены», – цитирует Григоренко «Интерфакс».