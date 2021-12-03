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Кремль признал, что Россия так и не предоставила ВОЗ данные для признания «Спутника»

Россия начала вакцинацию одной из первых, но вот уже год не может показать документацию. Китайские и американские фирмы сделали это ещё к началу лета

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил заявления Всемирной организации здравоохранения, признав, что российская сторона действительно до сих пор не сумела предоставить нужные данные для сертификации вакцины от коронавируса «Спутник V». Он поясняет, что причиной этого являются разночтения.

«Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее», — заявил официальный представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также Песков отметил, что требования, которые ВОЗ предъявляет к российской вакцине, «одинаковы для всех» и выразил надежду, что процесс все же завершится одобрением препарата. При этом тот факт, что сертификация проходит так долго, беспокойства у Кремля не вызывает.

Как ранее писал «Собеседник», по результатам встречи РФПИ с ВОЗ стало понятно, что в этом году ждать одобрения «Спутника V» не стоит. Это в лучшем случае произойдет только после Нового года. Пока российские чиновники только пообещали составить «дорожную карту» по предоставлению необходимой документации и ранее конца декабря сведения в ВОЗ гарантированно не уйдут. Лишь после этого ВОЗ сможет приступить к непосредственному анализу пригодности вакцины и дать полноценное заключение.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в начале декабря списал непризнание вакцины на «бюрократические» сложности. За два месяца до этого глава Минздрава Михаил Мурашко обещал, что в скором времени вакцина будет зарегистрирована.

Напомним, что российская вакцина начала применяться массово одной из первых в мире год назад, в декабре 2020-го. До сих пор она проходит процесс сертификации, хотя её конкуренты завершили его ещё в начале этого года. Так, немецко-американская вакцина компаний Pfizer/BioNTech была одобрена 1 января 2021 года, британская AstraZeneca — 15 февраля, а вакцина американской компании Moderna — 1 мая. Тогда же, в мае, ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm, а уже к июню — вторую вакцину из КНР от компании Sinovac.

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