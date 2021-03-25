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В этом году ВОЗ не признает «Спутник». Россия обещает предоставить данные к концу декабря

Дальше «дорожной карты» по предоставлению документов, пока не дошло. Да и её РФПИ только обещает сделать

Фото: Global Look Press

Итогом встречи экспертом Всемирной организации здравоохранения с главным дистрибутором «Спутника V» Российским фондом прямых инвестиций вместо одобрения отечественной вакцины стало обещание РФПИ сделать «дорожную карту» по предоставлению данных о препарате, которые необходимы для сертификации.

«[РФПИ] обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года», — говорится в сообщении ВОЗ, которое передает РИА Новости.

Пока РФПИ не отправит сведения, ВОЗ не сможет провести анализ, а до тех пор инспекторы организации не поедут в Россию проверять производство. Соответственно, так как ранее конца декабря данные передавать не планируется, инспекция пройдет не раньше января следующего года, а значит минимум до этого времени откладывается и возможное одобрение «Спутника».

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