А ВОЗ и ныне там. Россия так и не прислала нужные для одобрения «Спутника» документы

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович настаивает, что ВОЗ не хватает данных, чтобы одобрить применение российской вакцины «Спутник V» в условиях чрезвычайной ситуации.

«Должно быть доступно полное досье, — объяснила порядок сертификации препаратов г-жа Вуйнович в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Когда все документы доступны и прошли оценку, проведены все проверки, на основе комментариев и возможных исправлений делается окончательная оценка. После этого ВОЗ публикует своё решение».

Сделать этого в отношении «Спутника V» ВОЗ до сих пор не может, потому что организации предоставили не все данные о вакцине.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что претензий к препарату у ВОЗ нет, а не одобряют его из-за «бюрократии». При этом глава Минздрава Михаил Мурашко обещал скорое одобрение препарата ещё два месяца назад — 2 октября, когда, по его словам, «все барьеры» были преодолены. Однако с тех пор никаких видимых изменений в этом вопросе не произошло.