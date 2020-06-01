Глава РФПИ объяснил, почему «Спутник» ещё не признан ВОЗ. Чиновники не могут оформить бумаги

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не признала российскую вакцину «Спутник V» в связи с бюрократическими трудностями, а не из-за проблем с ней. Об этом заявил глава главного дистрибутора препарата Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В России вакцину признали ещё в августе 2020 года, но до сих пор чиновники Минздрава не смогли предоставить ВОЗ данные в нужной форме.

«Препятствия [в вопросе признания «Спутника V» ВОЗ], которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», — пояснил ТАСС г-н Дмитриев, который также заверил, что чиновники Минздрава сохраняют «очень позитивный контакт» с коллегами из ВОЗ.

Вопрос, почему российскую вакцину до сих пор не одобрили в ВОЗ, поднимается регулярно. При этом ещё в начале октября — то есть два месяца назад глава Минздрава Михиал Мурашко публично заявил, что «все барьеры» в этом вопросе сняты, однако вакцина до сих пор остается непризнанной.