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Мурашко анонсировал признание вакцины «Спутник V» в ВОЗ

В РФПИ ожидали, что российская вакцина будет зарегистрирована осенью

Фото: АГН «Москва»

Михаил Мурашко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко провел переговоры с представителем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом на тему признания вакцины от коронавируса «Спутник V».

«На сегодняшний день все барьеры сняты, никаких мы сегодня не видим препятствий для дальнейшей работы, и это было подтверждено со стороны генерального директора»

, – цитирует «Интерфакс» Михаила Мурашко.

Сейчас дело остается за подготовкой документов для административной процедуры.

Еще в июле в Российском фонде прямых инвестиций ожидали, что вакцина будет признана на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Президент аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас предположил, что российская вакцина может быть официально оформлена в ВОЗ уже через 1-2 месяца, передает портал Telam.

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