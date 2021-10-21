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Люди с синдромом дефицита внимания чаще болеют астмой, мигренью и имеют проблемы с обменом веществ

Исследование 4,8 млн пациентов подтвердило, что эсдэвэгэшники имеют проблемы не только психического, но и соматического профиля

Фото: Global Look Press

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) встречается у 3-7% детей и в половине случаев сохраняется у людей во взрослом возрасте. Медицинское сообщество уже давно установило, что без грамотной терапии люди с СДВГ чаще впадают в зависимости, терпят карьерные неудачи, страдают от депрессий и даже чаще попадают в ДТП. Но только теперь под прицел науки о здоровье попали не ментальные, а телесные проблемы эсдэвэгэшников.

Шведская специалистка в области генетической психиатрии Эбба дю Риц в соавторстве с коллегами опубликовала в научном медицинском журнале The Lancet Psychiatry результаты исследования 4 789 799 человек, Задачей исследования было выявить, насколько связан СДВГ с соматическими заболеваниями. Перевод работы публикуют авторы сайта «Психиатрия & Нейронауки».

Выяснилось, что СДВГ действительно увеличивает риски развития бронхиальной астмы и нарушений метаболизма. Некоторые исследования подтверждают связь с болезнью Паркинсона, деменцией и сердечно-сосудистыми нарушениями. Умеренная генетическая связь замечена с ожирением, сахарным диабетом, эпилепсией и мигренью. 

Для чистоты исследования респондентов специально набирали в парах сиблингов (детей одного родителя). Это позволило с большей уверенностью говорить о том, какую роль в развитии тех или иных болезней имеет генетический или средовой факторы.

Выяснилось, что в среднем генетика определяла развитие болезни в 28% случаев, а факторы окружающей среды – в 13%. Генетическая предрасположенность наиболее достоверно была связана с мигренью. В 60-69% подтверждалась генетическая предрасположенность к болезням дыхательной, опорно-двигательной системы и к проблемам с обменом веществ.

Это открытие позволит включить людей с СДВГ в группы риска по соматическим заболеваниям и более тщательно отслеживать динамику их здоровья по упомянутым нозологиям.

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