Люди с СДВГ начали использовать TikTok, чтобы вместе заниматься учебой и оплатой счетов

Люди с СДВГ начали использовать TikTok, чтобы вместе заниматься бытовыми вещами

Хэштег ADHD, означающий диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности, набрал более шести миллиардов просмотров на платформе TikTok. Об этом рассказывает портал Distractify.

СДВГ – заболевание, связанное с нарушением развития нервной системы человека. Из-за него человек страдает от нездоровой отвлекаемостью, что мешает в учебе, работе и в повседневной жизни. Специалисты отмечают, что люди с СДВГ чаще попадают в аварии, страдают от депрессии, сталкиваются с химическими аддикциями и гораздо едят гораздо больше углеводов, нежели нейротипичные люди.

В развитых странах диагноз начали активно использовать не только в отношении детей, но и в отношении ранее не диагностированных взрослых.

Не удивительно, что именно соцсеть с короткими видео стала пристанищем для людей с СДВГ. Теперь нейро-дивергентные пользователи активно ищут в TikTok партнеров для бодидаблинга (body doubling).

Это немедикаментозный способ улучшения концентрации внимания, когда человек ищет себе спутника для совместных занятий каким-либо делом, будь то студенческая домашняя работа или оплата счетов коммунальных услуг. Отмечается, что такие трансляции особенно популярны именно в период экзаменов.

В итоге способ получил популярность и среди людей без диагноза, которые просто отмечают, что им сложно сконцентрироваться на каком-либо занятии в одиночестве.