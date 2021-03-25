Сегодня, в 6:59

Бисексуалы в два раза чаще гетеросексуалов болеют астмой

При этом 92% ЛГБТ в США привиты от коронавируса

Фото: Global Look Press

Результаты долговременного медицинского наблюдения за группой из 12 209 американцев показало, что бисексуалы более чем в два раза чаще приобретают во взрослом возрасте астму или иные легочные болезни. Выводы опубликованы в профильном журнале Annals of the American Thoracic Society, пишет Medical Express.

Выборка была создана в момент, когда все наблюдаемые участники находились в подростковом возрасте. Ученые фиксировали показатели их здоровья в течение нескольких лет. 

«Более высокий уровень дискриминации, с которой сталкиваются бисексуалы, может привести к большему стрессу и привести к воспалениям или выработке гормонам стресса, которые усугубят астму»

, – рассказывает ведущий автор исследования Джейсон Нагата, доктор медицины, доцент педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

О проблемах с легкими уже во взрослом возрасте заявили 29% бисексуальных участников и 14% гетеросексуалов.

«Было показано, что взрослые бисексуалы имеют худшие результаты в отношении здоровья по ряду областей физического и психического здоровья, и мы дополняем эту литературу, показывая различия в заболеваемости астмой и другими заболеваниями легких», – заключает Джейсон Нагата.

Доктор отмечает, что даже те участники исследования, кто идентифицирует себя как «в основном гетеросексуалы», имеют астму чаще, чем те, кто называет себя исключительно гетеросексуалом.

«Некоторые миноритарные группы с меньшей вероятностью обратятся за помощью из-за препятствий на пути к медицинскому обслуживанию или опыта дискриминации в кабинете врача. Врачи следовало бы заявлять о недопустимости дискриминации в здравоохранении и иметь инклюзивные формы для работы с такими пациентами»

, – уверен Нагата.

В середине августа фонд Human Rights Campaign опубликовал результаты опроса более 1 500 представителей ЛГБТ-сообщества в США о вакцинации. Выяснилось, что 92% респондентов получили на момент анкетирования хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Этот показатель значительно выше, чем в общем по населению страны.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Расследование 1 день назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 6 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Здоровье 12 часов назад

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Здоровье 19 часов назад

Диетолог рассказала, что красивый и плотный завтрак для школьника – это необходимость

Здоровье 1 день назад

Электронные сигареты с никотином провоцируют образование сгустков крови

Здоровье 1 день назад

Легче, доступнее, надежнее: чем новые вакцины от коронавируса отличаются от аналогов

Здоровье 2 дня назад

63% москвичей считают, что ведут здоровый образ жизни

Здоровье 3 дня назад

Эксперты: Закон о заражении ВИЧ и ИППП устарел и снимает личную ответственность за здоровье

Рецепты 3 дня назад

По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко

Здоровье 4 дня назад

Гинеколог: Оральные контакты являются лидерами среди причин, приводящих к заражениям гонореей и хламидиозом

Здоровье 4 дня назад

Изучена эффективность хирургических масок для защиты от ковида

Здоровье 4 дня назад

Москвичей пригласили в субботу бесплатно сдать анализы на половые инфекции

Здоровье 6 дней назад

Германия и ВОЗ открыли центр по оперативному реагированию на новые пандемии

Здоровье 6 дней назад

"Конец сентября – зона риска": Третий в списке ЕР заявил о вспышке ковида после выборов

Здоровье 6 дней назад

Михаил Мурашко взялся пугать

Здоровье 1 неделю назад

Минимум заболевших COVID-19 с конца июня в РФ: что будет дальше

Здоровье 1 неделю назад

Три основных негативных качества "дельта"-штамма коронавируса

Здоровье 1 неделю назад

Суточное число выздоровевших от ковида в РФ превышает число заболевших

Здоровье 1 неделю назад

50% родителей детей до 17 лет привились от коронавируса

Здоровье 1 неделю назад

Переносят лихорадку западного Нила: реакция россиян на появление новых опасных комаров

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика