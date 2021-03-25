Бисексуалы в два раза чаще гетеросексуалов болеют астмой

Результаты долговременного медицинского наблюдения за группой из 12 209 американцев показало, что бисексуалы более чем в два раза чаще приобретают во взрослом возрасте астму или иные легочные болезни. Выводы опубликованы в профильном журнале Annals of the American Thoracic Society, пишет Medical Express.

Выборка была создана в момент, когда все наблюдаемые участники находились в подростковом возрасте. Ученые фиксировали показатели их здоровья в течение нескольких лет.

«Более высокий уровень дискриминации, с которой сталкиваются бисексуалы, может привести к большему стрессу и привести к воспалениям или выработке гормонам стресса, которые усугубят астму»

, – рассказывает ведущий автор исследования Джейсон Нагата, доктор медицины, доцент педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

О проблемах с легкими уже во взрослом возрасте заявили 29% бисексуальных участников и 14% гетеросексуалов.

«Было показано, что взрослые бисексуалы имеют худшие результаты в отношении здоровья по ряду областей физического и психического здоровья, и мы дополняем эту литературу, показывая различия в заболеваемости астмой и другими заболеваниями легких», – заключает Джейсон Нагата.

Доктор отмечает, что даже те участники исследования, кто идентифицирует себя как «в основном гетеросексуалы», имеют астму чаще, чем те, кто называет себя исключительно гетеросексуалом.

«Некоторые миноритарные группы с меньшей вероятностью обратятся за помощью из-за препятствий на пути к медицинскому обслуживанию или опыта дискриминации в кабинете врача. Врачи следовало бы заявлять о недопустимости дискриминации в здравоохранении и иметь инклюзивные формы для работы с такими пациентами»

, – уверен Нагата.

В середине августа фонд Human Rights Campaign опубликовал результаты опроса более 1 500 представителей ЛГБТ-сообщества в США о вакцинации. Выяснилось, что 92% респондентов получили на момент анкетирования хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Этот показатель значительно выше, чем в общем по населению страны.