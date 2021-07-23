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Борцы с ковидом и глава ВОЗ призывают соцсети ввести эмодзи с прививкой

До сих пор, говоря о вакцинации, пользователи Сети вынуждены пользоваться иллюстрацией вируса или шприцом с кровью, который был введен в линейку смайлов для популяризации донорства

Фото: Twitter

Специалисты в области общественного здоровья выступили с инициативой ввести в оборот новый эмодзи, который бы могли использовать люди, сделавшие прививку от COVID-19. У кампании появился твиттер-аккаунт и тег #VaccineEmoji.

До сих пор пациенты вынуждены были использовать эмодзи с шприцами или модель вируса SARS-CoV-2, высказываясь на тему или подтверждая свой иммунный статус. Если последний образ рассказывает только о вирусе, то шприц изначально был введен в набор смайлов в 1999 году для обозначения донорства крови.

Согнутая в локте рука с напряженным бицепсом и пластырь на месте инъекции, по предположению авторов изображения, будет символизировать более позитивный и точный посыл вакцинации: увеличение силы иммунитета против буйствующей пандемии.

Разработкой эмоджи занимались доктор философии и полевой эпидемиолог Соня Бондер вместе с дизайнером Гидеоном Душеком.

Смайлики до сих пор не освоены веб-организациями, но, по мнению экспертов, если они будут приняты, это сделает общение о вакцинах более простым, точным и позитивным. Это будет побуждать пользователей Сети с наибольшим интересом обращаться к иммунизации, пишет MedPage Today.

За введение вакцинального эмоджи выступил и глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. «Я надеюсь, что в следующий день #WorldEmojiDay у нас будет #VaccineEmoji, и люди во всех странах смогут использовать его после вакцинации #COVID19», – написал он в Твиттере.

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