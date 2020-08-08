Родители детей с дислексией  и СДВГ смогут получить бесплатные консультации

Ассоциация родителей и детей с дислексией открыла онлайн-проект для родителей, которые находятся в начале пути по диагностике и адаптации ребенка с особенностями обучаемости. Об этом пишут «Такие дела».

Название проекта — Центр помощи детям с трудностями в обучении. Туда в дистанционном формате смогут обратиться те, кто столкнулся с дисграфией, дискалькулией, СДВГ и дислексией. Родители и опекуны смогут получить первичную и диагностическую консультации, а также получить рекомендации по развивающим занятиям.

Также Центр будет работать со школами и специалистами, которые желают повысить свою квалификацию.

Получить помощь от экспертов сможет любой россиянин с доступом в интернет на сайте проекта.