Цены на лекарства в России выросли на 35% менее чем за три года

За последний год стоимость лекарственных препаратов в России увеличилась на 11,4%, следует из исследования Romir, о результатах которого «Собеседнику» рассказали в пресс-службе холдинга.

Мониторинг инфляции в области лекарств производится компанией с начала 2019 года — цены на 67 разных товаров из разных категорий исследуют с помощью анализа чеков, полученных от респондентов. С их помощью авторы ежемесячно рассчитывают индекс «Цена здоровья», за 100% в котором берется цена на январь 2019 года.

Хотя по сравнению с июлем этого года в августе цены на лекарства почти не изменились, а в мае 2021 года они были даже немного выше, с момента начала наблюдений — за два года и восемь месяцев — стоимость препаратов уже успела вырасти более чем на треть — на 35%.

При этом рост цен всё это время относительно стабилен: с началом пандемии коронавируса наблюдается заметный всплеск сразу на 5-7% в феврале 2020 года, однако и до, и после стоимость лекарств идет вверх на 10-15% в год. За допандемийный 2019 год значение индекса возросло на 15%, а к концу 2020 года — на 26% (к январю 2019-го). За первые восемь месяцев 2021 года индекс вырос с 124,6% до 135,15% — более чем на 10%.

Напомним, что, по данным Росстата, годовая инфляция в сентябре в России составила 7,26%, а только на продукты питания за тот же период цены в среднем выросли на 9,4%.