Цены на электроэнергию будут расти на 5% в год

В проекте федерального бюджета говорится, что правительство планирует каждый год поднимать цены на электроэнергию для населения в среднем на 5% с 2022 по 2024 год. Все субъекты кроме населения также будут платить за электричество всё больше с каждым годом, однако для них рост цен будет заметно более медленным.

«Размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в проекте бюджета.

В документе также сказано, что всех потребители электроэнергии кроме населения в следующем году ждет рост тарифа в среднем на 3,8%, а в последующие два года удорожание будет замедлено — рост цен в 2023-2024 годах для них не должен превысить 3%.

При этом отмечается, что кабмин может вносить определенные поправки в случае необходимость дополнительного регулирования ситуации в конкретном регионе.