Проверено на мартышках: создатели "КовиВака" опубликовали первую статью о вакцине

В Сети опубликована первая научная статья о российской вакцине «КовиВак» за авторством ее создателей, передает телеграм-канал «Без рецепта».

При этом результаты исследований представляют данные, собранные не с людей, а с лабораторных животных. Вакцину испробовали на обыкновенных мартышках, мышах, сирийских хомяках.

Прививка смогла защитить подопытных грызунов и мартышек от тяжелой пневмонии при заражении ковидом через нос. Препарат показал себя как нетоксичный.

Следующая публикация по вакцине выйдет в свет через неделю. Первый текст должен был появится в Сети еще в начале августа, но был отложен ко второй половине месяца.

Вакцина Центра имени Чумакова «КовиВак» была зарегистрирована в России в феврале 2021 года. Среди населения ее стали называть «наименее опасной» из ассортимента российских прививок, из-за чего в медкабинеты Москвы выстроились очереди из желающих уколоться именно этим препаратом. В итоге в Москве первые порции вакцины иссякли менее чем за сутки.