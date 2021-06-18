Как не привиться «ЭпиВакКороной» вместо «Спутника V»
Пациенты жалуются, что им без предупреждения подменяют вакцину
«Спутник V» – основной препарат для массовой вакцинации. Остальные – «ЭпиВакКорону» и «Ковивак» ещё придется поискать. Последний уже закончился в московских клиниках. «ЭпиВакКорону» иногда предлагают вколоть вместо «Спутника» в медучреждениях. Считается, что у этой вакцины слабые побочные эффекты, и она лучше подходит людям в возрасте или с хрупким здоровьем.
По данным "Новой газеты" , вакцину могут подменит, не предупреждая об этом пациента.
Сейчас "Спутник V" "ЭпиВакКорону» можно выбрать и в парковых павильонах «Здоровая Москва». Для этого придется отстоять живую очередь. С конца июня там не оказывают никаких медицинских услуг кроме вакцинации.
Если есть выбор, указать название желаемого препарата можно в специальной анкете, который заполняет каждый вакцинируемый. Название можно написать кириллицей или латиницей – главное, чтобы было понятно. Этот документ придется отдать перед прививкой, поэтому, лучше его сфотографировать.
По правилам вакцинации, врач должен распаковать ампулу при получателе. Нужно обратить внимание на упаковку. У каждого из препаратов она имеет отличия в дизайне и цвете логотипа. Так чаще всего выглядит Гам-КОВИД-Вак (торговое название «Спутник V») производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Логотип синий.
Так «ЭпиВакКорона» (ГНЦ ВБ «Вектор»). Логотип красный.
А так - «Ковивак» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН»). Основной цвет – фиолетовый.
Обычно врачи разрешают получателю подержать упаковку в руках и изучить состав, пока идет разморозка вакцины.
После вакцинации, если вы записывались на нее через сервис Госуслуг, должно прийти уведомление с названием препарата.
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