Как не привиться «ЭпиВакКороной» вместо «Спутника V»

«Спутник V» – основной препарат для массовой вакцинации. Остальные – «ЭпиВакКорону» и «Ковивак» ещё придется поискать. Последний уже закончился в московских клиниках. «ЭпиВакКорону» иногда предлагают вколоть вместо «Спутника» в медучреждениях. Считается, что у этой вакцины слабые побочные эффекты, и она лучше подходит людям в возрасте или с хрупким здоровьем.

По данным "Новой газеты" , вакцину могут подменит, не предупреждая об этом пациента. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Сейчас "Спутник V" "ЭпиВакКорону» можно выбрать и в парковых павильонах «Здоровая Москва». Для этого придется отстоять живую очередь. С конца июня там не оказывают никаких медицинских услуг кроме вакцинации.