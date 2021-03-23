В Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина "КовиВак". Что делать желающим привиться

В столице снова закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Желающим привиться именно этим препаратом предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.

«Тем посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, было предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Таких людей оказалось около 2000. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом «Ковивак», – говорится в сообщении.