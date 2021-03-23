Вчера, в 9:50

В Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина "КовиВак". Что делать желающим привиться

В пятницу Депаздрав получил порядка 12 тысяч доз препарата "КовиВак", однако вакцина закончилась за один день

Фото: Global Look Press

В столице снова закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Желающим привиться именно этим препаратом предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.

«Тем посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, было предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Таких людей оказалось около 2000. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом «Ковивак», – говорится в сообщении. 

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Как отмечается, в пятницу Департамент получил порядка 12 000 доз препарата «КовиВак». Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. 

Телеграм-канал «Подъём» сообщал, что очередь в павильон в районе Тёплый Стан превысила 400 человек. Похожие ситуации наблюдались в Марьиной роще и парке «Северное Тушино».

В отличие от вакцины «Sputnik V», которая создана по «векторной» технологии, когда генетический материал «коронавируса» в клетку доставляет безопасный для организма аденовирус, «КовиВак» — это «традиционная» цельновирионная вакцина, которая содержит не просто фрагменты антигенов, а обезвреженный, «убитый» вирус целиком. Такой технологии создания вакцин уже больше полувека. А процесс подготовки таких препаратов хорошо отработан.

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