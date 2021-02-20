В России зарегистрирована третья вакцина "Ковивак" от Центра им. Чумакова

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что процедуру регистрации прошла третья российская вакцина «Ковивак», которую разработал Центр имени Чумакова.

«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "Ковивак", ее разработал Центр имени Чумакова», — приводит его слова ТАСС.

К середине марта планируется распространить начальную партию в 120 тысяч доз препарата.

«Ковивак» представляет собой принципиально иной тип вакцины, нежели уже зарегистрированные «Спутник V» (комбинированная векторная вакцина) и «Эпиваккорона» (однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина). Препарат представляет собой инактивированную цельновирионную вакцину от коронавируса, то есть для создания иммунитета в организме человека в ней используется ослабленный или убитый вирус.