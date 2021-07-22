Раз прививка, два прививка – будет счастье всем
Почему всё население мира именно от Covid-19 нужно вакцинировать принудительно
Давайте снова, в который уже раз, поговорим о правах человека. Мы очень любим в последнее время говорить о нарушениях прав тех, кого заставляют прививаться насильно. И очень не любим говорить о правах привившихся добровольно, хотя они такие же граждане Российской федерации как и антипрививочники.
Итак, дано:
1. Прививочники – люди, которые понимают, что чем быстрее будет выработан реальный коллективный иммунитет, тем быстрее будут сняты все ограничения. В том числе на передвижение не только внутри страны, но и по всему миру. Это люди, которые задолбались носить маски, периодически терпеть неудобства вроде закрытых детских площадок и прохода в кафе по QR-коду (не факт, что это не повторится осенью).
2. Антипрививочники – люди, которые регулярно слушают Михалкова и смотрят Рен-ТВ, постоянно боятся, что их собираются поработить враги (рептилоиды, американцы, Билл Гейтс и прочие). Которые засыпают и просыпаются с уверенностью, что их хочет отравить путинская власть, чтобы забрать себе их пенсии. Причём почему-то вместо того, чтобы использовать самый обыкновенный и давно уже существующий «Новичок», тратит огромные деньги на разработку новых ядов под названием «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Эпивак корона».
3. Та самая путинская власть, которая долго и успешно забивает мозги людей враньём и пропагандой, а потом удивляется: почему это глубинный народ, тот самый ядерный электорат Путина, вдруг восстал против вакцины, о которой с таким трепетом говорит сам президент.
Давайте разберёмся, кто же чего хочет в реальности.
Никто ведь не будет спорить, что все хотят отмены ограничений, правда? Вот только одни готовы что-то сделать для приближения этого момента, а другие твердят о своих правах не прививаться. И при этом забывают о праве всех остальных на свободу, если уж не политическую, то хотя бы от ковида.
Они постоянно твердят: «Чего вы нас так боитесь, если привились? Оставьте нас в покое с нашими фобиями…»
Привитые боятся заразиться. Уже понятно, что на 100% вакцина их не защитит. И пусть болезнь будет протекать легче, причём намного, лишний раз чувствовать недомогание всё же не хочется. Словить вирус, пообщавшись с антипрививочником, привитый тоже может. Сам не заболеет, но переносчиком станет, даже не подозревая об этом. Да, он заразит куда меньше людей, чем до обретения иммунитета. Но достаточно передать вирус двум непривитым, и геометрическая прогрессия начнётся заново.
При всём при этом нельзя не заметить две очень любопытные тенденции.
Первая:
- «Дайте нам скорее вакцину!», – требовал народ весь прошлый год.
- «Это так быстро не делается», – отвечали специалисты.
- «Дармоеды!» – возмущался народ.
- «Вот вам вакцина», – сказали учёные перед Новым годом.
- «Не надо нам такой вакцины, вы её слишком быстро сделали!» – опять стал возмущаться народ.
Вторая:
Те, кто всегда говорил о неоходимости демократии, о защите прав человека, о произволе властей, сегодня с этой властью частично соглашаются и говорят, что принудительная вакцинация хотя бы отдельных категорий работников, постоянно контактирующих с людьми, нужна.
Те, кто все эти годы топил за Путина и презрительно называл сторонников свободы либерастами, сегодня вдруг стали требовать свободы и права самим выбирать, прививаться или нет. Им наплевать на собственное здоровье, на здоровье близких и уж тем более на здоровье других людей. Им вдруг стало очень нужно доказать всем, что их никто не вправе принуждать.
При этом антипрививочники помимо вируса распространяют ещё и другую заразу – фейки, которые массово строчат расплодившиеся как тараканы тролли. Эти фейки пишутся по одному и тому же сценарию: «Мой шурин/зять/свояк привился, через неделю у него отнялись ноги, и теперь он ездит в инвалидном кресле». «Племянница моей подруги месяц назад привилась, а неделю назад мы её похоронили».
Не верите? Почитайте комменты здесь же, на Sobesednik.ru.
И такая гнилуха, иначе это не назовёшь, начинает кочевать по группам в Фейсбуке и ВКонтакте, по разным родительским и соседским вотсап-чатам. А поскольку народ у нас никогда особо не утруждал себя фактчекингом, ряды антипрививочников множатся день за днём.
А власть… Тут достаточно вспомнить фильм «Кин-ДзаДза!», где господин ПЖ велел всем пацакам носить намордники и радоваться, безропотно отдавать деньги эцилопам и петь перед чатланами в клетке и на коленях.
Увы, другой власти у нас пока нет. Но ведь мы как? Или «кто против власти, тот против России», или «долой фашистское государство». Полное отрицание без малейших попыток включить мозги и поискать в потоке чудовищной пропаганды тоненькие струйки адекватных текущему моменту идей.
Например, идеи принудительной вакцинации хотя бы тех, кто каждый день контактирует с большим числом людей. Идеи ограничить в правах тех, кто не хочет этого делать без медицинских противопоказаний. Идеи наказывать, хотя бы штрафами тех, кто публично призывает не вакцинироваться других. Особенно наказывать за это врачей.
Ещё одна проблема – это мерянье сами знаете чем между государствами, производящими вакцины. Непризнание «Пфайзера», «Модерны» и других вакцин в России и непризнание «Спутника» и «Ковивака» в большинстве стран мира – это чистой воды политика.
Учёные давно поняли, что все почти все имеющиеся сегодня в мире вакцины реально способны сдержать рост эпидемии. Но у политиков свои интересы на этой планете. В результате привитые россияне не могут поехать в Европу, а привитые жители Европы вынуждены делать ПЦР-тесты, приезжая в Россию. Хотя на самом деле это никому не надо, потому что всё работает.
По-хорошему, от ковида надо принудительно прививать всех. Слишком много гадостей всей планете наделала эта зараза. Принудиловка – это плохая идея. Очень плохая. Но сегодня другого выхода у человечества нет. Если мы хотим вернуться к прежней жизни, полной путешествий, открытых лиц и полных стадионов и театров, надо забить на пару лет на свободу выбора (но только в случае с ковидом!) и насильно вколоть вакцину всем, у кого нет противопоказаний.
Для этого нужна политическая воля. Пока ещё цивилизованные демократии сопротивляются этой перспективе, но сдаётся мне, что их хватит ещё максимум на год. Потом все здравомыслящие люди во власти поймут, что иначе всем нам настанет огромный…
Теги: #вакцинация, #коронавирус, #ограничения, #прививка