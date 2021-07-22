Раз прививка, два прививка – будет счастье всем

Давайте снова, в который уже раз, поговорим о правах человека. Мы очень любим в последнее время говорить о нарушениях прав тех, кого заставляют прививаться насильно. И очень не любим говорить о правах привившихся добровольно, хотя они такие же граждане Российской федерации как и антипрививочники.

Итак, дано:

1. Прививочники – люди, которые понимают, что чем быстрее будет выработан реальный коллективный иммунитет, тем быстрее будут сняты все ограничения. В том числе на передвижение не только внутри страны, но и по всему миру. Это люди, которые задолбались носить маски, периодически терпеть неудобства вроде закрытых детских площадок и прохода в кафе по QR-коду (не факт, что это не повторится осенью).

2. Антипрививочники – люди, которые регулярно слушают Михалкова и смотрят Рен-ТВ, постоянно боятся, что их собираются поработить враги (рептилоиды, американцы, Билл Гейтс и прочие). Которые засыпают и просыпаются с уверенностью, что их хочет отравить путинская власть, чтобы забрать себе их пенсии. Причём почему-то вместо того, чтобы использовать самый обыкновенный и давно уже существующий «Новичок», тратит огромные деньги на разработку новых ядов под названием «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Эпивак корона».

3. Та самая путинская власть, которая долго и успешно забивает мозги людей враньём и пропагандой, а потом удивляется: почему это глубинный народ, тот самый ядерный электорат Путина, вдруг восстал против вакцины, о которой с таким трепетом говорит сам президент.