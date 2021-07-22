"Это что за Русская рулетка?" В сети в бешенстве от объяснений, почему умирают привитые от ковида люди

В Санкт-Петербурге попытались объяснить, почему при заражении коронавирусом умирают привитые люди. Но лучше бы молчали…

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что «летальные случаи, которые были зафиксированы среди тех пациентов с короновирусом, которые прошли вакцинацию, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний».

«Естественно, люди, в том числе и вакцинированные, госпитализируются в наши инфекционные больницы. Прежде всего, это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, и после введения второго компонента прошел недостаточный период времени… Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», - сказал он.

По словам Лисовца, единичные летальные случаи наблюдались и среди заболевших коронавирусом детей. При этом в третью волну пандемии общее количество детей, заразившихся Covid-19 в Петербурге, оказалось «существенно меньше», чем во вторую.

«Что касается смертей детей от коронавирусной инфекции, то, к сожалению, они наблюдались и в Санкт-Петербурге, но происходило это среди тех детей, у которых еще были тяжелые сопутствующие заболевания. Это, прежде всего, онкологические заболевания и заболевания крови. Но число таких людей исчисляется единицами», - отметил глава комздрава.

В общем, все сводится к статистике. Но ведь человеческая жизнь – это несколько другая материя, вот в соцсетях и разнесли Лисовца за такие «статистические» выкладки.

«Ну, естественно, имеющие «сопутствующие заболевания»... Мы знаем, что без прививок умирают только здоровые люди и только от ковида», - вставил Лисовцу петербуржец.

«Медотвод от прививки не дают даже при онкологии, как это называется?! Борьба за цифру ценой чужой жизни или причинение смерти по неосторожности?! Где привлечение к ответственности врачей, разрешивших манипуляцию, повлекшую смерть?! Кто ответит за гибель людей?!» - задает несколько риторических вопросов читатель.

«А от возможного рака после прививки тоже спасать пытаться будут? От тромбоза? Если прививка безопасна, то почему не дают госстраховку на 3-5 лет от последствий? Ведь, раз прививка безопасна, то риска путинским сбережениям нет. А людям будет поспокойнее, если у них будут страховые денежки на лечение», - пишет москвич-антипрививочник.

«Цинизма и лжи этим медикам и чиновникам не занимать», - только и поражается пенсионер.

«Ковид могли бы и не подцепить, согласны? Тут вот и проблема основная в том, что ты как в русскую рулетку играешь. При чем сам и добровольно! Попадешь ты в эти «единицы из тысяч» после укола, или нет...» - в шоке читатель.

«Многие даже, наверное, и не догадывалась, что у них есть эти заболевания. До тех пор, пока заключение о смерти не написали», - поражен россиянин.

«Сейчас как ужи на сковороде выкручиваться будут, что вакцина не при чём», - считает студент.

«Доигрались с принудительной вакцинацией своего чудо-компота, не прошедшего тестирования... И сейчас будут придумывать тяжелые заболевания, Обаму, инопланетян, а кремлеботы еще и Украину сюда наверняка приплетут», - предполагает уралец.

«Те, кто за прививку, если хотите, рискуйте собой, своими детьми и внуками добровольно. А тех, кто не хочет, оставьте в покое. Они дождутся окончания эксперимента и тоже вакцинируются… Может быть», - пишет еще один антипрививочник.

«Процесс оптимизации населения проходит успешно», - в комментарии звучит грустная ирония.

«За эти смерти никто отвечать не будет? Принудители!» - разгорячен кавказец.

«Браво-браво! Отмазались! Это типа у них свои тяжёлые заболевания были. Ну куда уж без них? А если бы умерли непривитые с тяжёлыми заболеваниями, то конечно же ковид уханьевич был бы виноват, а не тяжёлые заболевания. Так-то они ж еще пожили бы со своими тяжёлыми заболеваниями. И докажите обратное!» - завершает тирадой, с которой не поспоришь, всеобщее возмущение россиянин.