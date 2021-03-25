К чему готовятся власти Москвы? Политолог заметил странный опрос от мэрии столицы
Речь снова идёт о принудительной вакцинации, однако один из вопросов звучит совсем уже угрожающе
В последние дни все большее количество экспертов отмечают, что российские власти, ослабив давление на граждан и сократив попытки вынудить россиян вакцинироваться до минимума, после парламентских выборов снова вернутся к прежней практике, которая так беспокоила население страны.
К примеру, как писал в своём телеграм-канале российский журналист Анатолий Несмиян, власти даже не скрывают того, что уже осенью планируют усилить давление, чтобы принудить как можно большее число россиян вакцинироваться. Причём, добавлял он, анонсы таких действий, пусть и в несколько завуалированной форме, звучат довольно часто.
Очередное подтверждение этой версии нашёл политолог Марат Баширов на официальном сайте мэрии Москвы. Городская администрация, отмечает он, решила протестировать систему голосования к думским выборам и вынесла на суд общественности якобы тестовый вопрос. Вот только сам он поставлен весьма тревожно. Гражданам, к примеру, предлагается проголосовать за обязательную вакцинацию для всех без исключения.
«Мэрия Москвы запустила тестовое голосование, которое планируют использовать на выборах в Государственную думу. Однако вопрос в рамках теста почему-то касается принудительной вакцинации. Особенно первый вариант ответа довольно интересный», – пишет Баширов в своём авторском телеграм-канале, приложив к посту соответствующий скриншот.
К слову, на прикреплённом политологом изображении можно увидеть само голосование, причём, не только поставленный перед населением вопрос, но и все варианты ответа на него. Вопрос звучит следующим образом: по вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.
Далее следует масса различных вариантов ответа, от работников сферы услуг, медицинских и образовательных учреждений до сотрудников полиции, банков, почтовых отделений и чиновников государственных организаций.
Однако вариант ответа, на который Баширов обратил внимание в своём посте, стоит под номером один и выглядит на самом деле весьма тревожно. Проголосовать предлагают за вариант, при котором обязательной вакцинации подлежат все граждане. «Вне зависимости от их статуса», – гласит уточняющая приписка к этому варианту.
Теги: #мэрия Москвы, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество