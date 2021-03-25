К чему готовятся власти Москвы? Политолог заметил странный опрос от мэрии столицы

В последние дни все большее количество экспертов отмечают, что российские власти, ослабив давление на граждан и сократив попытки вынудить россиян вакцинироваться до минимума, после парламентских выборов снова вернутся к прежней практике, которая так беспокоила население страны.

К примеру, как писал в своём телеграм-канале российский журналист Анатолий Несмиян, власти даже не скрывают того, что уже осенью планируют усилить давление, чтобы принудить как можно большее число россиян вакцинироваться. Причём, добавлял он, анонсы таких действий, пусть и в несколько завуалированной форме, звучат довольно часто.

Очередное подтверждение этой версии нашёл политолог Марат Баширов на официальном сайте мэрии Москвы. Городская администрация, отмечает он, решила протестировать систему голосования к думским выборам и вынесла на суд общественности якобы тестовый вопрос. Вот только сам он поставлен весьма тревожно. Гражданам, к примеру, предлагается проголосовать за обязательную вакцинацию для всех без исключения.