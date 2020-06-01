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Прививка от недоверия

Как можно провалить вакцинацию, имея передовой препарат?

Популярное фото из "Яндекс-дзена"

Вероятно, заявленный как национальная победа над коронавирусом «Спутник V» – и правда хорошая вакцина. Но для его масштабного производства в России нет технологической базы и мощностей. И это должно было быть понятно сразу, ещё при разработке препарата. Тем не менее, производственные проблемы, ставящие под сомнение сам смысл вакцинации, отошли на второй план: государству был слишком нужен пиар в виде «Спутника». А пиар в виде доверия населения был, видимо, не нужен: россияне не желают прививаться вакциной национального значения – и не только по вине коронавирусной, а и по вине политики государства за последние 20 лет.

Интеллектуальный уровень и общая грамотность российского общества, на которые справедливо пеняют в условиях пандемии эксперты, всё это время тоже, так скажем, не были государственными приоритетами: достаточно посмотреть, во что превратилось наше зомбирующее телевидение, наше отданное формализму чиновников и закону о контроле за просвещением образование, и наша утекающая за рубеж наука. Которой, надо отдать должное, всё-таки хватило мощности для создания одной хорошей вакцины от ковида.

Прекрасно. Но нет и не было нужных производственных мощностей, препарата не хватает и на полстраны. Казалось бы, надо привлекать зарубежные вакцины. Но с Западом мы вели победоносную «вакцинную войну», западные вакцины у нас не зарегистрированы, западные компании не торопятся нам их продавать, потому что население России не горит желанием вакцинироваться – да и сам Запад привит от ковида ещё далеко не полностью. При этом разница в количестве уже использованных доз вакцины - 30 миллионов у нас и 2,5 миллиарда у них, ярко показывает уровень технологических возможностей.

Отлично. Тогда зачем было ввязываться в «вакцинную войну» и ставить на кон здоровье россиян, заведомо не имея нужной производственно-технологической базы?

Остаются Китай и Индия. Без которых нам теперь никуда даже в космосе.

Но вакцины восточной мировой державы хуже западных и хуже «Спутника», а с индийскими – вопросы по качеству, которое толком не отслеживается на местном производстве и может меняться от партии к партии. Тем не менее, надо, как говориться, брать. И это скажется на качестве нашего «коллективного иммунитета», которое придётся компенсировать количеством, и каким-то образом прививать не мишустинские 60, 80 или 35, а все 100 процентов труднопрививаемого «Спутником» населения.

Вакцина есть, инновационной промышленности - нет, доверия и просвещённости общества - нет, "подстраховки" в виде качественных зарубежных прививок - нет. Вот примерно так можно провалить вакцинацию во время пандемии, имея передовой препарат.

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