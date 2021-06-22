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В России заболевает один из 200 привитых, чаще всего в легкой форме – Минздрав

Глава Минздрава заверил, что из числа полностью вакцинированных лишь 0,5% все же заболевают. Но и они — в легкой форме

Фото: Каверин Дмитрий, Sobesednik.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из числа уже вакцинированных граждан коронавирус был обнаружен лишь у 0,5%. Прививка, как он считает, помогает значительно снизить не только шансы подхватить вирус, но и снижает вероятность тяжелых случаев, в том числе среди лиц пожилого возраста.

«Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц 60 лет значительно снизилась (...) в целом в популяции этой [возрастной] категории и заболеваемость снизилась, и неблагоприятные исходы уменьшились», — приводит слова главы Минздрава ТАСС.

При этом министр отвечает на сомнения многих россиян, опасающихся вакцинироваться из-за информации о заболевших среди привитых: «Вакцина не является комбинезоном, защищающим от коронавируса, она формирует иммунитет. Определенное количество людей может заболеть». При этом он заверяет, что «большинство» из тех 0,5% вакцинированных, которые все же заболевают, переносят ковид в легкой форме.

Отметим, что вакцинация должна помочь снизить вероятность тяжелого протекания болезни даже в случае, если в России появится новый, более устойчивый штамм, каким, к примеру, может оказаться мутация «индийского» варианта «дельта-плюс», уже зафиксированная в РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объяснял, что сейчас Москва повторно переживает пандемию только из-за нового штамма, и исключительно из-за того, что большинство граждан не привились. По его словам, если бы всё ограничилось условно более слабым «уханьским» коронавирусом, то Москва бы уже не ощущала болезнь из-за большого количества переболевших.

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