Яйца, квартиры, машины, а теперь и цирки: Чем россиян заманивают на прививочные пункты

В Перми рядом со зданием государственного цирка с 23 июня каждую среду будет работать прививочный пункт. Напомним, что пока вакцинация доступна только для взрослого населения.

Как сообщается на сайте цирка, каждый желающий в период с 10 утра до 15 часов дня может прийти, поставить себе прививку от коронавируса и получить сертификат на бесплатный проход на представление в цирке. Документ выдается сразу после введения первого компонента.

Эта инициатива реализовывается при совместном участии районной администрации, краевого минздрава, самого цирка и Российской государственной цирковой компании.

Напомним, что в Москве среди участников прививочной кампании разыгрывают пять автомобилей, а граждане старше 65 лет получают сертификаты на 1 000 рублей, которые могут потратить в определенных магазинах.

Как пишет Forbes, в Подмосковье для пропаганды вакцинопрофилактики среди привившихся с 15 по 25 июня граждан разыграют трехкомнатную квартиру.

Однокомнатную квартиру разыграют сегодня среди граждан с прививкой в Уфе, а в Хабаровске пенсионеров одаривают десятком яиц за волшебный укол вакцины.