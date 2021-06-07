Вчера, в 22:27

Материнская смертность в России в пандемийный 2020 год выросла на 24%

Ученые из Оксфорда подтвердили, что коронавирус и беременность взаимно ухудшают течение друг друга

Фото: Global Look Press

В 2020 году в России при родах умерли 161 женщина. В 2019 году таких случаев было 134, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росстата. 

В процентном соотношении это число увеличилось на 24,4%. Показатель вырос с 9 до 11,2 случаев на 100 тысяч фактов родовспоможения с живыми детьми.

Половина прироста пришлась на столицы. В Москве с 13 до 20 выросло число случаев на 100 тысяч родов с живыми детьми. В Петербурге – с 8 до 13 случаев на 100 тысяч родов.

Депздрав Москвы подтвердил, что рост материнской смертности связан с пандемией коронавирусной инфекции. Если вычесть из числа жертв пандемии рожениц с коронавирусом, то в 2020 году показатель смертности в Москве был бы равен 10,3 случаям на 100 тысяч родов, что почти на 20% меньше, чем в 2019 году.

О том, что беременные женщины в полтора раза чаще попадают в реанимацию, чем их небеременные ровесницы, сообщали ученые Оксфордского университета. Их международное исследование проводилось в 18 странах, включая Россию, на 2 100 беременных женщинах, пишет «Русская служба Би-Би-Си».

Подтверждено, что беременность и коронавирус взаимно осложняют течение друг друга. Объясняется это подавленным иммунным ответом женщины в период беременности, чтобы не произошло отторжения плода. 

Во второй половине срока беременности дыхание матери становится поверхностным из-за давления матки на диафрагму. Из-за это естественно увеличивается риск нехватки кислорода.

При этом ученые отмечают, что эти данные не стоит расценивать как повод для откладывания беременности или тем более ее прерывания.

«У подавляющего большинства женщин беременность окончится нормальными, здоровыми родами - вне зависимости от того, были они инфицированы коронавирусом или нет», – говорит ведущий автор исследования, руководитель Института здоровья матери и ребенка в Оксфордском университете Арис Папагеоргиу.

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