Ракша: Население России каждый год будет сокращаться на полмиллиона человек

Общество «Трезвая Россия» опубликовало доклад, согласно которому в России ежегодно от алкоголя, табака и наркотиков умирает около миллиона человек. Таким образом, по данным «Трезвой России», ссылавшейся в своём докладе на статистику, за последние 35 лет в стране умерли более 30 миллионов граждан. Sobesednik.ru обсудил причины смертности в России с независимым демографом Алексеем Ракшей.

– Исторически в России и во всём мире главная причина смертности – сердечно-сосудистые заболевания. Это самая большая группа. На втором месте идёт обычно онкология, смертность от этой группы очень стабильна во времени.

На третьем месте сейчас – внешние причины: убийства, самоубийства, травмы, пожары, все неестественные причины смерти. Они опустились на третье место, потому что смертность от них снизилась в несколько раз с середины 2000-х годов.

Далее идут смерти от болезней органов пищеварения, органов дыхания, инфекционные заболевания, ВИЧ и туберкулёз, болезни эндокринной системы – в первую очередь, диабет – и болезни нервной системы.

– Вы сейчас говорили преимущественно о ситуации в России – или это мировая закономерность?

– В самых передовых странах гораздо ниже смертность от внешних причин, от сердечно-сосудистых заболеваний и от инфекций. Там на первый план вышла онкология.

Алексей Ракша // Фото: личный архив

– Почему у нас выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инфекций?

– Это образ жизни россиян, отношение к собственному здоровью, уровень доступности и развития медицины – если говорить по сердечно-сосудистым. По инфекциям – безалаберность и «авось». Ну и алкоголь, конечно. Алкоголь и курение – очень важные факторы. В России до сих пор пьют много водки, много курят. И то, и другое идёт на снижение, но медленно, надо бы быстрее.

– Общество «Трезвая Россия» опубликовало доклад, согласно которому в России ежегодно от алкоголя, табака и наркотиков умирает около миллиона человек. Как вы прокомментируете эти данные?

– «Национальный демографический рейтинг», опубликованный «Трезвой Россией», не связан со смертностью, он заточен на рождаемость. От алкоголя сейчас умирает около 250-300 тысяч человек в год, преимущественно мужчины трудоспособного возраста. Но ещё 15 лет назад это было полмиллиона. От курения умирает около 250 тысяч человек в год. Если убрать каждую из этих причин смертности, продолжительность жизни возрастает на 2,5-3 года, а у мужчин ещё больше. Да, алкоголь и сигареты – очень важная причина смертности в России.

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– Некоторые исследователи указывают социальные потрясения и социальную напряжённость как фактор, повышающий смертность. Пример – дефолт 1998 года, после которого выросло количество инфарктов. Как вам кажется, сейчас социальная обстановка способствует повышению смертности?

– В начале 90-х и в 98-99 годах этот рост был действительно заметным и тоже был связан с алкоголем: когда у людей очень большие проблемы, они больше пьют. А алкоголь усугубляет любые проблемы со здоровьем. Но в кризисы 2008 и 2014 года такой смертности не было… Я думаю, это в прошлом, и кризисы теперь будут не такие сильные.

– Какая демографическая ситуация ожидает нас в ближайшие годы?

– Полагаю, число родившихся будет постепенно падать, и число умерших, после этого дикого всплеска коронавируса, я надеюсь, тоже начнёт снижаться. Но естественная убыль населения каждый год будет в районе полумиллиона, не меньше, к сожалению.

Васильев Николай