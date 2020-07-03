Уволен демограф Росстата, говоривший в СМИ о летальности пациентов с ковидом

Советник отдела демографических расчетов Росстата Алексей Ракша покинул свою должность. Об этом пишет Vademecum со ссылкой на Facebook экс-чиновника.

Ранее именно Алексей Ракша говорил в СМИ о том, что значительная часть смертей пациентов с коронавирусом не попадает в официальную статистику. Он утверждал, что в Москве примерно 70% летальных случаев, где имел место ковид, не проходят по статистике как смерти от коронавирусной инфекции.

В частности, подобный комментарий прозвучал в материале The New York Times, после чего Роспотребнадзор начал проверку, а МИД РФ потребовал опровергнуть эту информацию.

Неурядица в этих вопросах намечалась еще в самом начале пандемии, когда в Москве умер первый пациент с коронавирусом. Тогда официальный счетчик оперштаба еще несколько дней показывал ноль в количестве смертей, поскольку считалось, что пожилая женщина с коронавирусом скончалась от сопутствующих заболеваний.

Разные демографические и здравоохранительные институции используют разные формы сбора статистики.